Prvo polufinale ovogodišnje Evrovizije održano je sinoć, a publika i stručni žiri odabrali su deset zemalja koje su prošle u veliko finale. Među finalistima se našla i srpska grupa Lavina, dok predstavnici San Marino nisu uspeli da izbore plasman dalje, uprkos tome što je na sceni nastupio i legendarni Boj Džordž.

Nastup Senhit i njenog kolege Boja Džordža izazvao je burne reakcije publike, a snimci sa događaja ubrzo su preplavili društvene mreže. Komentari gledalaca ne prestaju da se nižu, dok su mišljenja o njihovom nastupu i dalje podeljena. Dok su ga jedni brutalno isprozivali komentarima da "Boj Džordž apsolutno ništa ne daje" i bili sigurni da se "sigurno neće kvalifikovati", drugi su isticali da im se makar pesma "jako sviđa".

San Marino, Evrovizija 2026

"Loše je bilo, jedno veliko ništa", "čemu Boj Džordž ovde?", pisali su u komentarima na Jutjubu i Instagramu.

Ko je Boj Džordž?

Rođen kao Džordž Alan O'Daud 1961. godine u Londonu, ovaj pevač i tekstopisac najpoznatiji je kao frontmen benda "Culture Club".

Svojim ekscentričnim i androginim izgledom, kao i upadljivom šminkom, postao je apsolutni pionir muzike i mode 80-ih, a zbog svog stila oblačenja svojevremeno je čak i izbačen iz škole.

Boj Džordž

Nakon potpisivanja ugovora za "Virgin Records", njegov bend se vinuo u zvezde hitom "Do You Really Want to Hurt Me" iz 1982. godine, dok je megahit "Karma Chameleon" godinu dana kasnije potpuno pokorio svetske top liste.

