Prvo polufinale ovogodišnje Evrovizije održano je sinoć, a publika i stručni žiri odabrali su deset zemalja koje su prošle u veliko finale. Među finalistima se našla i srpska grupa Lavina, dok predstavnici San Marino nisu uspeli da izbore plasman dalje, uprkos tome što je na sceni nastupio i legendarni Boj Džordž.

Nastup Senhit i njenog kolege Boja Džordža izazvao je burne reakcije publike, a snimci sa događaja ubrzo su preplavili društvene mreže. Komentari gledalaca ne prestaju da se nižu, dok su mišljenja o njihovom nastupu i dalje podeljena. Dok su ga jedni brutalno isprozivali komentarima da "Boj Džordž apsolutno ništa ne daje" i bili sigurni da se "sigurno neće kvalifikovati", drugi su isticali da im se makar pesma "jako sviđa".

"Loše je bilo, jedno veliko ništa", "čemu Boj Džordž ovde?", pisali su u komentarima na Jutjubu i Instagramu.

Ko je Boj Džordž?

Rođen kao Džordž Alan O'Daud 1961. godine u Londonu, ovaj pevač i tekstopisac najpoznatiji je kao frontmen benda "Culture Club".

Svojim ekscentričnim i androginim izgledom, kao i upadljivom šminkom, postao je apsolutni pionir muzike i mode 80-ih, a zbog svog stila oblačenja svojevremeno je čak i izbačen iz škole.

Nakon potpisivanja ugovora za "Virgin Records", njegov bend se vinuo u zvezde hitom "Do You Really Want to Hurt Me" iz 1982. godine, dok je megahit "Karma Chameleon" godinu dana kasnije potpuno pokorio svetske top liste.

