Prvo polufinale Evrovizije 2026održano je sinoć, a Srbija je uspela da se plasira u veliko finale, koje će biti održano u subotu, 16. maja.

Našu zemlju ove godine predstavlja grupa Lavina iz Niša sa pesmom „Kraj mene“, a nakon njihovog nastupa i prolaska dalje zabeležen je pomak i na evrovizijskim kladionicama.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup Srbije:

Grupa Lavina, Evrovizija 2026

Kladionice se menjaju iz dana u dan

Kako pokazuju trenutne prognoze, glavni favorit za pobedu na Evroviziji je Finska, dok se na drugom mestu nalazi Grčka. Treća je Danska, a Srbija je trenutno pozicionirana na 20. mestu.

Iako „Lavina“ za sada nije u samom vrhu favorita, primetan je postepeni rast. Srbija je pre tri dana bila na 22. mestu, odmah nakon takmičenja popela se na 21. poziciju, dok je sada napredovala za još jedno mesto.

Zanimljivo je i da je grupa „Lavina“ odmah nakon pobede na Pesmi za Evroviziju bila pozicionirana na 19. mestu, nakon čega su se prognoze menjale iz dana u dan.

Ipak, kladionice se tokom evrovizijske nedelje često menjaju, posebno nakon polufinalnih nastupa. Momci iz Niša već su uspeli da privuku pažnju publike i plasiraju Srbiju u finale, gde se očekuje još snažniji scenski nastup.

Ko su momci iz benda Lavina