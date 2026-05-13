Mnoge je sinoć iznenadilo što Zorja Pajić nije deo hrvatske delegacije na Evroviziji 2026 u Beču, iako je kao kompozitorka učestvovala u stvaranju pesme „Andromeda“, koju izvodi grupa „Lelek“. Ipak, nakon što su članice benda „Lelek“ otputovale u Beč bez nje, objašnjeno je da je razlog administrativne prirode, odnosno ograničen broj akreditacija.

Kako je navedeno, delegacija je mogla da povede samo jednog predstavnika iz kategorije autora, pa su morali da biraju između kompozitora i tekstopisca. Na kraju je odlučeno da u Beč putuje autor teksta pesme „Andromeda“.

Zorja pokazala da podržava Hrvatsku

Iako nije otputovala sa hrvatskom delegacijom, Zorja nije krila radost nakon što se Hrvatska plasirala u finale.

Pevačica i kompozitorka oglasila se na društvenim mrežama, gde je delila objave evrovizijskih fanova koji su je označavali, ali i sama objavljivala sadržaj kojim je slavila uspeh grupe „Lelek“.

Foto: instagram/zorja__

Njene objave jasno su pokazale da nema nikakve zle krvi između nje i hrvatske delegacije. Naprotiv, Zorja je javno podržala devojke iz benda, a istovremeno se radovala i prolasku Srbije u veliko finale.

Zašto Zorja nije bila u delegaciji Hrvatske

Prema pravilima koja se odnose na akreditacije, mesta u delegacijama su strogo ograničena i unapred raspoređena.

Pored izvođača i pratećih vokala, akreditacije dobijaju šef delegacije, PR predstavnici i članovi tima zaduženi za nastup, među kojima su frizeri, šminkeri i drugi asistenti.

Foto: Damir Dervišagić

Kada je reč o autorima, delegacija je imala mogućnost da povede samo jednog predstavnika iz te kategorije. Zbog toga je izbor napravljen između kompozitora i tekstopisca, a prednost je data tekstopiscu numere „Andromeda“.

Podržala i Srbiju, pa zapevala „Kraj mene“

Zorja je pažnju javnosti privukla i ranije, kada je nakon vesti da neće putovati u Beč objavila snimak na kojem peva pesmu „Kraj mene“, ovogodišnju predstavnicu Srbije na „Evroviziji 2026“.

Na snimku je, uz pratnju gitariste, izvela deo pesme grupe „Lavina“ i na duhovit način imitirala stil pevanja Luke, frontmena niškog benda. Taj video izazvao je veliki broj reakcija, a mnogi pratioci su komentarisali da je Zorja još jednom pokazala koliko dobro poznaje evrovizijsku estetiku i scenski izraz.

Uz snimak je tada uputila i direktnu poruku podrške srpskim predstavnicima:

Glasajte za 15, Srbija, „Lavina“. Ovo je bilo zabavno - poručila je Zorja tad.

Nakon prvog polufinala, i Hrvatska i Srbija obezbedile su plasman u finale, pa su Zorjine objave dodatno privukle pažnju fanova koji prate ovogodišnje takmičenje.

VIdeo: Intervju grupe Lelek