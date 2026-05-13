Velika tragedija potresla je javnost nakon vesti da je sin glumiceLare Džoj Kerner, Remi Aimei Polert (19), pronađen mrtav u reci u Minhenu.

Telo mladića pronađeno je u subotu ujutru oko 9.45 časova u reci Isar, nakon što je jedna prolaznica primetila telo kod Ludvigovog mosta i odmah pozvala hitne službe.

Prema pisanju nemačkog lista "Bild", vatrogasci i policija su u prvi mah verovali da je reč o muškarcu starom oko 60 godina, verovatno zbog neprepoznatljivosti i uticaja vode, ali je kasnije identitet potvrđen i utvrđeno je da je u pitanju Remi Polert.

Najveća misterija za istražitelje minhenske policije trenutno je kako je mladić završio u vodi i kada se tačno tragedija dogodila. Za sada nema očevidaca, zbog čega se pretpostavlja da je bio sam u trenutku nesreće.

Lara Džoj Kerner Foto: UWE LEIN / AFP / Profimedia

Vatrogasna služba Minhena objavila je i fotografije akcije izvlačenja tela iz reke Isar, dok je tužilaštvo odmah naložilo obdukciju kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti.

Sudski medicinari trebalo je da utvrde koliko dugo je mladić bio u vodi, kao i da li je eventualno pao sa mosta. Takođe su rađene analize na prisustvo alkohola i narkotika u krvi, budući da se kod preminulih osoba nivo alkohola više ne razgrađuje, što olakšava istragu.

Istražitelji su proveravali i mogućnost pada sa mosta, jer bi takav scenario ostavio vidljive telesne povrede.

Kasnije je potvrđeno da je uzrok smrti bilo utapanje.

Inače, baka preminulog mladića, Dijana Kerner, ranije je nekoliko puta viđena u javnosti sa unukom Remom, sinom glumice Lare Džoj Kerner.

