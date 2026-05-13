Srbija ima predstavnika u finalu "Evrovizije“ - grupa Lavina uspela je da se plasira dalje nakon prve polufinalne večeri održane u Beču.

Bend je nastupio kao poslednji takmičar večeri, 15. po redu, a već od prvih kadrova bilo je jasno da je srpski predstavnik pripremio scenski nastup koji se oslanja na snažan vizuelni identitet, mračnu atmosferu i elemente hevi-metal estetike.

Lavina je izvela pesmu "Kraj mene“, a nastup je počeo svedenije, uz plavičasta svetla i fokus na frontmena Luku Aranđelovića, koji se postepeno približavao kameri.

Na samom kraju nastupa Luka Aranđelović obratio se publici na engleskom jeziku i uzviknuo:

"Scream for me, Europe!”

Odnosno:

"Vrišti za mene, Evropo!”

Taj uzvik dodatno je zaokružio energičan nastup Lavine, koji je Srbiji doneo plasman u finale ovogodišnje „Evrovizije“.

Vatra i priotehnika

Uz to, Lavina je imala i pirotehničke efekte, što je njihov nastup učinilo jednim od upečatljivijih u prvoj polufinalnoj večeri.

Jedan od najkomentarisanijih trenutaka dogodio se po završetku izvođenja, kada je na sceni ostala vatra kao deo scenskog koncepta vezanog za stalak za mikrofon u obliku mača.

Radnici obezbeđenja gase požar nakon benda Lavina Foto: x/@Pri_Letterman

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako tehničko osoblje brzo izlazi na binu sa protivpožarnim aparatima kako bi ugasilo vatru koja je zahvatila deo scenografije.

