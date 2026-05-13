Slušaj vest

Holivud je ostao bez još jednog prepoznatljivog lica osamdesetih - glumacDonald Gib, kojeg publika širom sveta pamti po ulozi Ogera u kultnoj franšizi „Osveta štrebera“ („Revenge of the Nerds“), preminuo je u 71. godini u svom domu u Teksasu. Vest o njegovoj smrti potvrdio je njegov sin Trevis Gib, navodeći da je glumac preminuo mirno, okružen porodicom, nakon duže borbe sa zdravstvenim problemima.

Porodica je u emotivnom saopštenju istakla da je voljeni glumac bio čovek duboke vere, posvećen porodici, prijateljima i fanovima koji su ga pratili tokom višedecenijske karijere. Zamolili su javnost za privatnost i molitve u teškim trenucima, poručivši da će zauvek ostati upamćen kao voljeni otac, deda i prijatelj.

Donald Gib
Donald Gib Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Donald Gib je tokom osamdesetih postao prava pop-kulturna ikona zahvaljujući ulozi zastrašujućeg, ali simpatičnog Ogera u filmu „Osveta štrebera“ iz 1984. godine. Njegova visina, upečatljiva pojava i specifičan smisao za humor učinili su da lik grubog člana bratstva postane jedan od najprepoznatljivijih simbola čitave franšize. Popularnost lika bila je tolika da je Gib kasnije igrao Ogera i u nastavcima „Revenge of the Nerds II: Nerds in Paradise“ i „Revenge of the Nerds IV: Nerds in Love“.

Ipak, njegova karijera nije ostala vezana samo za jednu ulogu. Donald Gib je godinama bio jedno od omiljenih „opasnih lica“ Holivuda, često tumačeći snažne i fizički dominantne likove. Publika ga pamti i po ulozi Reja Džeksona u akcionom hitu „Krvavi sport“ („Bloodsport“) uz Žan-Klod Van Dama, kao i po filmovima „U.S. Marshals“, „Hancock“, „Conan the Barbarian“ i brojnim televizijskim serijama.

Pre nego što je uplovio u glumačke vode, Gib se bavio sportom. Studirao je uz sportsku stipendiju, igrao košarku i američki fudbal, a kratko je bio povezan i sa NFL timom San Diego Chargers. Međutim, nakon povrede zadobijene u saobraćajnoj nesreći odustao je od sportske karijere i okrenuo se glumi, što će se pokazati kao životni preokret koji mu je doneo kultni status u Holivudu.

Iako je na ekranu uglavnom igrao grubijane i „teškaše“, kolege i prijatelji opisivali su ga kao izuzetno toplu, duhovitu i prizemnu osobu. Upravo zbog toga njegova smrt predstavlja veliki gubitak za generacije gledalaca koji su odrasli uz komedije i akcione filmove osamdesetih i devedesetih godina.

(Kurir.rs/ Žena)

Ne propustitePop kulturaUmro poznati glumac iz čuvenih "Ratova zvezda"
Ričard Donat
Pop kulturaUmro stric Anđeline Džoli: Rođeni brat Džona Vojta bio autor velikih hitova
Čip Tejlor sa bratom Džonom Vojtom
Pop kulturaUmro Čak Noris
Čak Noris
KulturaUmro čuveni glumac iz filma "Valter brani Sarajevo"
Husein Čokić

Bonus video: 

Umro je glumac iz filma "Žetva" Izvor: Kurir