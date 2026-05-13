Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Emotivan trenutak na Evroviziji gledaoci austrijske televizije nisu uspeli da vide, jer je prenos u ključnom trenutku bio prekinut zbog reklama. Voditeljka Viktorija Svarovski stajala je na bini u Beču i, uz osmeh upućen kameri, želela da pošalje poruku svojoj porodici

„Poljubac za moju mamu“, rekla je, ali je ORF upravo tada prešao na reklamni blok, pa su mnogi gledaoci ostali uskraćeni za taj dirljiv trenutak.

Zašto je prenos Evrovizije prekinut reklamama?

Odluka je iznenadila brojne fanove Evrovizije, posebno zato što mnogi veruju da se takmičenje emituje bez prekida.

Viktorija Svarovski Foto: nearchos / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ipak, prenos Evrovizije funkcioniše nešto drugačije. Iako takmičenje organizuje European Broadcasting Union, za emitovanje su zadužene nacionalne televizije, od kojih se mnoge delimično finansiraju od reklama.

Zbog toga su tokom višesatnih emisija uživo unapred predviđeni reklamni blokovi. Dok se u dvorani odvijaju tehničke pripreme ili kratke pauze između nastupa, gledaoci kraj malih ekrana u pojedinim državama prate reklame.

Praksa se razlikuje od zemlje do zemlje. Neke televizije prenose program gotovo bez prekida, dok se druge češće isključuju iz međunarodnog signala kako bi ubacile sopstveni sadržaj ili reklamne poruke.

(Kurir.rs/ Index)

Bonus video: