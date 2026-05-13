Slušaj vest

Emotivan trenutak na Evroviziji gledaoci austrijske televizije nisu uspeli da vide, jer je prenos u ključnom trenutku bio prekinut zbog reklama. Voditeljka Viktorija Svarovski stajala je na bini u Beču i, uz osmeh upućen kameri, želela da pošalje poruku svojoj porodici

„Poljubac za moju mamu“, rekla je, ali je ORF upravo tada prešao na reklamni blok, pa su mnogi gledaoci ostali uskraćeni za taj dirljiv trenutak.

Zašto je prenos Evrovizije prekinut reklamama?

Odluka je iznenadila brojne fanove Evrovizije, posebno zato što mnogi veruju da se takmičenje emituje bez prekida.

Viktorija Svarovski
Viktorija Svarovski Foto: nearchos / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ipak, prenos Evrovizije funkcioniše nešto drugačije. Iako takmičenje organizuje European Broadcasting Union, za emitovanje su zadužene nacionalne televizije, od kojih se mnoge delimično finansiraju od reklama.

Zbog toga su tokom višesatnih emisija uživo unapred predviđeni reklamni blokovi. Dok se u dvorani odvijaju tehničke pripreme ili kratke pauze između nastupa, gledaoci kraj malih ekrana u pojedinim državama prate reklame.

Praksa se razlikuje od zemlje do zemlje. Neke televizije prenose program gotovo bez prekida, dok se druge češće isključuju iz međunarodnog signala kako bi ubacile sopstveni sadržaj ili reklamne poruke.

(Kurir.rs/ Index)

Ne propustitePop kulturaKo kome dodeljuje bodove na Evroviziji? Evo zašto se neke zemlje uvek izvuku i prođu dobro iako nisu favoriti publike
Eurovision
Pop kulturaSrbija skočila na kladionicama posle prolaska u finale Evrovizije: Evo na kom je mestu grupa "Lavina"
grupa Lavina, Evrovizija 2026
Pop kulturaKako grupa "Lavina" izgleda bez scenske šminke: Luka na Evroviziji nosi kostim od 20 kg i kandže, a kad sve to skine - neprepoznatljiv (FOTO)
Grupa Lavina
Pop kulturaOvo niste mogli da vidite u prenosu uživo: Evo šta se dogodilo posle nastupa Lavine, buknula vatra
Frontmen benda Lavina nastupa za Srbiju na Evroviziji 2026 u kostimu teškom 20 kilograma

Bonus video:

Vijori se srpska zastava i svi u glas pevamo Kraj mene: Ludnica zbog Lavine, napravili zemljotres za kraj Izvor: MONDO/Marina Cvetković