Srbija je izborila mesto u velikom finalu „Evrovizije”, a plasman grupe Lavina posebno emotivno ispratila je dugogodišnja komentatorka ovog takmičenja Duška Vučinić.

Srpski predstavnici nastupili su u prvoj polufinalnoj večeri, a njihov energičan scenski nastup izazvao je snažnu reakciju publike u dvorani. Tokom izvođenja čuli su se aplauzi i vrisci, pa je već tada bilo jasno da je Lavina ostavila upečatljiv utisak.

Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma. Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, trenutak koji je nakon polufinala posebno počeo da se deli na društvenim mrežama dogodio se tokom proglašenja finalista. Kada je saopšteno da Srbija ide dalje, gledaoci su u prenosu mogli da čuju iskrenu reakciju Duške Vućinić.

„O majko moja, hvala ti vo imja oca i sina da i ovo se desilo... Živa nisam bila. Top, Srbija je u finalu”, rekla je ona u prenosu.

Njena spontana reakcija brzo je nasmejala publiku, a snimak je ubrzo postao viralan. Na društvenim mrežama počeli su da se nižu komentari, dok je uz jedan od snimaka stajao opis:

„Dajte Duški vode i šećera”.

Jedan korisnik Instagrama našalio se i napisao:

„Želim da se prijavim da vodim Evroviziju pored Duške”.

Ko se plasirao u finale Evrovizije?

Voditelji su finaliste pročitali sledećim redom:

Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.

 Video: Duška Vučinić o Evroviziji

"Ja ne znam šta publika želi" Duška Vučinić otkrila detalje iz grin rum-a Evrovizije: Svi su navijali za Srbiju Izvor: Kurir televizija