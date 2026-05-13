"Vo imja oca i sina, o majko moja": Duška Vučinić ponovo postala hit na mrežama, svi bruje o njenoj reakciji
Srbija je izborila mesto u velikom finalu „Evrovizije”, a plasman grupe Lavina posebno emotivno ispratila je dugogodišnja komentatorka ovog takmičenja Duška Vučinić.
Srpski predstavnici nastupili su u prvoj polufinalnoj večeri, a njihov energičan scenski nastup izazvao je snažnu reakciju publike u dvorani. Tokom izvođenja čuli su se aplauzi i vrisci, pa je već tada bilo jasno da je Lavina ostavila upečatljiv utisak.
Ipak, trenutak koji je nakon polufinala posebno počeo da se deli na društvenim mrežama dogodio se tokom proglašenja finalista. Kada je saopšteno da Srbija ide dalje, gledaoci su u prenosu mogli da čuju iskrenu reakciju Duške Vućinić.
„O majko moja, hvala ti vo imja oca i sina da i ovo se desilo... Živa nisam bila. Top, Srbija je u finalu”, rekla je ona u prenosu.
Njena spontana reakcija brzo je nasmejala publiku, a snimak je ubrzo postao viralan. Na društvenim mrežama počeli su da se nižu komentari, dok je uz jedan od snimaka stajao opis:
„Dajte Duški vode i šećera”.
Jedan korisnik Instagrama našalio se i napisao:
„Želim da se prijavim da vodim Evroviziju pored Duške”.
Ko se plasirao u finale Evrovizije?
Voditelji su finaliste pročitali sledećim redom:
Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.
