Slušaj vest

Predstavnica Crna Gora na Evroviziji 2026, Tamara Živković, nije uspela da izbori mesto u finalu, a vest o njenom ispadanju izazvala je burne reakcije među fanovima na društvenim mrežama. Razočarani pratioci masovno su komentarisali njene objave, izražavajući tugu i nevericu zbog konačnog ishoda takmičenja.

Ispod pevačicinih fotografija i snimaka nizale su se poruke podrške, dok su pojedini fanovi otvoreno priznali koliko ih je pogodio rezultat. Jedan od komentara posebno je privukao pažnju: „Bukvalno sam plakao, definitivno nije fer”.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup Tamare Živković:

1/12 Vidi galeriju Crna Gora, Evrovizija 2026 Foto: Printskrin RTS1

„Najveća nepravda”

Veliki broj gledalaca smatra da Tamara nije zaslužila eliminaciju i da je njen nastup bio među najupečatljivijima večeri. Emotivne poruke podrške nastavile su da pristižu tokom cele noći, a jedan od fanova napisao je: „Bila si tako dobra, naša kraljice. Najveća nepravda u istoriji Evrovizije”.

Iako nije uspela da se plasira dalje, publika joj je jasno stavila do znanja koliko je ostavila utisak na njih. „Kvalifikovala si se u mom srcu, bila si mi na prvom mestu od početka”, glasio je još jedan od komentara podrške.

Mnogi su joj zahvalili na energiji, emociji i nastupu koji je donela na evrovizijsku scenu. „Evrovizija te jednostavno nije zaslužila! Bila si najbolja za mene ove večeri i uopšte se ne šalim! Hvala ti na tako kul nastupu!!”, poručio je jedan od njenih najvernijih pratilaca.

Tamara Živković Foto: Karl Schoendorfer / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nastup pod rednim brojem 11

Sa numerom „Nova zora”, Tamara Živković pokušala je da svojoj zemlji obezbedi povratak u finale nakon 11 godina pauze, ali joj to ovoga puta nije pošlo za rukom.

Pored vokalnog izvođenja, posebnu pažnju publike privukao je njen upečatljiv vizuelni identitet. Kombinacija tamne estetike, elegantnih detalja i avangardnog stila ostavila je snažan utisak na gledaoce širom Evrope.

Scenski kostim bio je ukrašen hiljadama perli i kristala, dok je dominantan detalj predstavljala velika naborana crna kragna. Mističnu atmosferu dodatno su naglasili mrežaste čarape i duga ravna crna kosa.

Kreaciju je osmislila Mia Mitanovski, dizajnerka koja je pre nekoliko godina prošla kroz proces promene pola.

Bonus video: