Nastup izraelskog pdstavnika na „Evroviziji” u Beču obeležila je burna reakcija dela publike u dvorani. Pevač Noam Betan izveo je pesmu "Mišel" u prvoj polufinalnoj večeri, dok su se tokom uvoda i prvog dela numere čuli povici "Zaustavite genocid”.

Prema pisanju stranih medija, povici su bili čujni i u prenosu, a deo publike je na taj način izrazio protivljenje učešću Izraela na ovogodišnjem takmičenju. Tokom nastupa u bečkoj dvorani Viner Štathale, Betan je, uprkos atmosferi u kojoj su se mešali protestni povici, zvižduci i podrška, nastavio izvođenje pesme do kraja.

Lokalni austrijski mediji naveli su da je obezbeđenje tokom nastupa uklonilo najmanje dvoje demonstranata iz dvorane. I pored incidenta, izraelski predstavnik je uspeo da se plasira u veliko finale „Evrovizije”.

Ovogodišnje, 70. izdanje „Evrovizije” održava se u senci političkih tenzija zbog rata u Gazi i odluke Evropske radiodifuzne unije da Izraelu dozvoli učešće. Pet zemalja - Irska, Španija, Holandija, Slovenija i Island - bojkotuje takmičenje, zbog čega na ovogodišnjoj „Evroviziji” učestvuje 35 zemalja, najmanje od 2003. godine.

Deo javnosti smatra da su povici tokom nastupa kršenje pravila takmičenja i narušavanje izvođenja pesme, dok drugi tvrde da je reč o političkom stavu i izrazu podrške civilima u Palestini. Sama „Evrovizija”, koja se zvanično održava pod sloganom „United by Music”, ove godine se tako našla između muzičkog spektakla i sve glasnijih zahteva da se takmičenje ne odvaja od aktuelnih međunarodnih sukoba.

Ko je prošao u finale iz prve polufinalne večeri?

U finale su se, između ostalih, plasirali Izrael, Srbija, Hrvatska, Finska, Grčka, Moldavija, Poljska, Litvanija, Švedska i Belgija.

Atmosfera ispred Stadhale Arene pred pocetak Evrovizije 2026