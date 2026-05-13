Juče je svečano otvoreno 79. izdanje Međunarodnog filmskog festivala u Kanu, jednog od najprestižnijih filmskih događaja na svetu. Publiku i ove godine očekuje bogat program i borba za Zlatnu palmu, koja će laureatu biti uručena 23. maja.

Zvezde u Kanu

Već prvog dana Kanskog festivala, zvezde su bile u fokusu, na prvom mestu članica žirija Demi Mur, koja je oduševila stilom i na zvaničnom fotografisanju i na crvenom tepihu.

Pažnju javnosti je privukao i Džejms Franko, koji je stigao sa svojom devojkom Izabel Pakzad, manekenka Hajdi Klum u efektnoj žutoj haljini, kao i žive legende glumišta Džoan Kolins i Džejn Fonda.

Ulice Kana već su pune poznatih ličnosti, ali kako je Festival tek počeo očekuje se da će ih narednih dana biti još više.

Kanski festival ove godine skoro bez holivudskih filmova

Festival je počeo glamuroznom ceremonijom tokom koje je počasna Zlatna palma pripala novozelandskom autoru Piteru Džeksonu, proslavljenom reditelju, scenaristi i producentu kultnih trilogija "Gospodar prstenova" (2001–2003) i "Hobit" (2012–2014).

Za glavnu nagradu ove godine nadmetaće se 22 ostvarenja, a zanimljivo je da među njima gotovo da nema holivudskih produkcija. Jedini američki reditelj u takmičarskom programu je Ajra Saks.

U konkurenciji za Zlatnu palmu našli su se brojni poznati autori svetske kinematografije, među kojima su iranski oskarovac Asgar Farhadi, Pedro Almodovar, koji se sedmi put takmiči u Kanu, kao i ruski reditelj Andrej Zvjagincev. U trci su i raniji pobednici festivala Hirokazu Kore-eda i Kristijan Munđiu.

Ovogodišnji program doneo je nešto manji broj rediteljki nego prethodne godine. Za glavnu nagradu nadmeće se pet žena autora, dok ih je lane bilo sedam.

Publika će imati priliku da upozna i nova imena francuske kinematografije, pa tako debitantski film predstavlja Lee Misijus, koja je ekranizovala roman Lorana Movinjea "Histoires de la nuit" (Priče noći), uz glumačku postavu koju predvode Bastijen Bujon i Monika Beluči.

U selekciji se nalazi i film "Nepoznata žena" (L’inconnue), adaptacija stripa iza koje stoji francuski reditelj Artir Arari.

Posebnu pažnju privlači i činjenica da su čak tri filma iz Španije uvrštena u festivalski program.

Van takmičarske konkurencije prikazaće se nekoliko velikih projekata, među kojima se posebno izdvaja francuski film "La bataille de Gaulle: L’âge de fer" (De Golova bitka: Gvozdeno doba), prvo ostvarenje posvećeno slavnom francuskom generalu i predsedniku Šarlu de Golu. Scenario i režiju potpisuje bivši diplomata Antonen Bodri.

Emotivne reakcije publike očekuju se i tokom projekcije filma "L’abandon" (Napuštanje), koji govori o poslednjim danima ubijenog profesora Samjuela Patija, a biće prikazan van konkurencije.

Žiri 79. Kanskog festivala

Na čelu ovogodišnjeg žirija nalazi se južnokorejski reditelj Park Čan Vuk, dok su među članovima žirija i holivudska zvezda Demi Mur, kao i kineska rediteljka Kloe Žao.

Iznenađujući plakat 79. Kanskog festivala

Veliku pažnju privukao je i ovogodišnji festivalski plakat.

Reč je o crno-beloj fotografiji iz filma "Telma i Luiz" Ridlija Skota, na kojoj Đina Dejvis i Suzan Sarandon sede na automobilu usred pustinje. Plakat je odabran povodom 35 godina od premijere filma u Kanu, održane 20. maja 1991. godine.

Kako su organizatori saopštili, fotografija "slavi duh apsolutne slobode i nepokolebljivog prijateljstva".

