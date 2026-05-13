Prva izjava grupe Lavina nakon prolaska u finale Evrovizije: Momci poslali poruku koja će odjekivati Evropom
Srbija se sinoć plasirala u veliko finale Evrovizije, koje se održava u subotu, 16. maja u Beču. Metal bend Lavina je oduševio publiku širom starog kontinenta, a nakon dalje kvalifikacije momci iz Niša su podelili svoje utiske.
Članovi grupe Lavina, uz širok osmeh, poručili su da „ne mogu da sklope rečenicu", od uzbuđenja. Gromoglasnim „Hvala!", svi zajedno su zahvalili na podršci glasačima. Dodali su da, u tome što su na proglašenje njihovog ulaska u finale čekali malo duže, „nema ništa slatko", ali da su tada svi skočili u isto vreme.
"Sada ćemo malo da spavamo, da jedemo, treniramo, vežbamo i da se spremimo za finale", rekao je Luka Aranđelović, koji je iz Beča pozdravio porodicu, prijatelje, sve ljude koji su za njih glasali i njehove devojke.
"Ja bih voleo da pozdravim i moje učenike u Bujanovcu koji me podržavaju, drugarice sa hora, i sve ljude, naš divan tim koji je od prvog dana oko nas", dodao je Luka.
Momci su na kraju poručili „It's loving time!".
