Srbija se sinoć plasirala u veliko finale Evrovizije, koje se održava u subotu, 16. maja u Beču. Metal bend Lavina je oduševio publiku širom starog kontinenta, a nakon dalje kvalifikacije momci iz Niša su podelili svoje utiske.

Članovi grupe Lavina, uz širok osmeh, poručili su da „ne mogu da sklope rečenicu", od uzbuđenja. Gromoglasnim „Hvala!", svi zajedno su zahvalili na podršci glasačima. Dodali su da, u tome što su na proglašenje njihovog ulaska u finale čekali malo duže, „nema ništa slatko", ali da su tada svi skočili u isto vreme.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njihov nastup:

Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma. Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Sada ćemo malo da spavamo, da jedemo, treniramo, vežbamo i da se spremimo za finale", rekao je Luka Aranđelović, koji je iz Beča pozdravio porodicu, prijatelje, sve ljude koji su za njih glasali i njehove devojke.

"Ja bih voleo da pozdravim i moje učenike u Bujanovcu koji me podržavaju, drugarice sa hora, i sve ljude, naš divan tim koji je od prvog dana oko nas", dodao je Luka.

Momci su na kraju poručili „It's loving time!".

(Kurir.rs/RTS)

