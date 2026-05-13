Predstavnici Srbije na Evroviziji, grupa Lavina, plasirali su se sinoć u finale pesmom "Kraj mene". Domaća publika imaće priliku da ih uživo vidi na velikom beogradskom koncertu zakazanom za subotu, 19. septembar u Luci Beograd, sa početkom u 21 čas, u organizaciji Centra beogradskih festivala – CEBEF.

Lavina band with burning sword, Lavina band , foto Stefan Djakovic.jpg
Foto: Stefan Đaković


Lavina je u prethodnim mesecima privukla ogromnu pažnju publike širom regiona i Evrope pesmom „Kraj mene”, autentičnim spojem modernog progressive metal zvuka, moćnih vokala i upečatljive scenske energije. Bend se vrlo brzo izdvojio kao jedno od najuzbudljivijih novih imena domaće i regionalne scene.


Njihovi nastupi poznati su po snažnoj emociji, vrhunskoj produkciji i energiji koja publiku drži od prvog do poslednjeg trenutka. Lavina je bend koji je za kratko vreme uspeo da izgradi prepoznatljiv identitet i okupi veliki broj poštovalaca, a mnogi ih već vide kao jedno od najperspektivnijih imena nove evropske rock i metal scene.

Fanove u Luci Beograd 19. septembra očekuje produkcijski moćan koncert, intenzivna atmosfera i set lista koja će, pored evrovizijskih pesama i već poznatih numera, doneti i ekskluzivna izvođenja novih pesama benda.

 Nastup grupe Lavine u Beču

Grupa Lavina, Evrovizija 2026

Beogradski nastup daje priliku našoj publici da konačno uživo doživi bend u punoj koncertnoj snazi i atmosferi po kojoj Lavina postaje sve poznatija i van granica regiona.

Ulaznice su dostupne na svim prodajnim mestima Ticket Visiona, kao i online na tickets.rs.
Detaljne informacije o koncertu mogu se naći na sajtu i društvenim mrežama benda Lavina i CEBEF.


Cene ulaznica:

Early bird / promo cena do 31. maja — 2.000 RSD

Regularna pretprodaja od 1. juna do 18. septembra — 2.500 RSD

Na dan koncerta — 3.000 RSD

