Lavina zakazala veliki koncert u Beogradu: Ulaznice već puštene u prodaju
Predstavnici Srbije na Evroviziji, grupa Lavina, plasirali su se sinoć u finale pesmom "Kraj mene". Domaća publika imaće priliku da ih uživo vidi na velikom beogradskom koncertu zakazanom za subotu, 19. septembar u Luci Beograd, sa početkom u 21 čas, u organizaciji Centra beogradskih festivala – CEBEF.
Lavina je u prethodnim mesecima privukla ogromnu pažnju publike širom regiona i Evrope pesmom „Kraj mene”, autentičnim spojem modernog progressive metal zvuka, moćnih vokala i upečatljive scenske energije. Bend se vrlo brzo izdvojio kao jedno od najuzbudljivijih novih imena domaće i regionalne scene.
Njihovi nastupi poznati su po snažnoj emociji, vrhunskoj produkciji i energiji koja publiku drži od prvog do poslednjeg trenutka. Lavina je bend koji je za kratko vreme uspeo da izgradi prepoznatljiv identitet i okupi veliki broj poštovalaca, a mnogi ih već vide kao jedno od najperspektivnijih imena nove evropske rock i metal scene.
Fanove u Luci Beograd 19. septembra očekuje produkcijski moćan koncert, intenzivna atmosfera i set lista koja će, pored evrovizijskih pesama i već poznatih numera, doneti i ekskluzivna izvođenja novih pesama benda.
Nastup grupe Lavine u Beču
Beogradski nastup daje priliku našoj publici da konačno uživo doživi bend u punoj koncertnoj snazi i atmosferi po kojoj Lavina postaje sve poznatija i van granica regiona.
Ulaznice su dostupne na svim prodajnim mestima Ticket Visiona, kao i online na tickets.rs.
Detaljne informacije o koncertu mogu se naći na sajtu i društvenim mrežama benda Lavina i CEBEF.
Cene ulaznica:
Early bird / promo cena do 31. maja — 2.000 RSD
Regularna pretprodaja od 1. juna do 18. septembra — 2.500 RSD
Na dan koncerta — 3.000 RSD
Bonus video: Ko su momci iy grupe Lavina