On je budući kralj Velike Britanije i jedan od najpopularnijih muškaraca današnjice. Pedigre ne može biti bolji: baka mu je bila legendarna kraljica Elizabeta, otac aktuelni monarh Čarls III, a majka žena koja već decenijama važi za apsolutni fenomen, nezaboravna princeza Dajana, na koju i izuzetno liči. Tu je, naravno, i Kejt, njegova najveća podrška, i njihovo troje dece. Savršen par, srećna porodica, oličenje ljubavi i harmonije. No, uvek fini i nasmejani princ Vilijam ima i drugu, mračniju stranu, tvrdi biograf Kristofer Anderson.

Kralj Čarls

Mnogi bi voleli da ga već sutra vide na tronu. Princ Vilijam biće savršen kralj: kulturan je, pristojan, obrazovan, zabavan, brižan porodičan čovek, koji poštuje tradiciju, dvor i naciju, i uz sve to ima osećaja za druge ljude. Jednom rečju, dostojan. Fantastično se snašao u presudnim trenucima za monarhiju, kada su se i njegov otac i supruga borili sa opakom bolešću, i kada je ceo svet shvatio da njegov život, iako ima sve, nije nimalo lak.

Kralj Čarls III i princ Vilijam

Međutim, američki pisac i biograf Kristofer Anderson u svojoj novoj knjizi "Kejt: Hrabrost, gracioznost, i moć žene koja će postati kraljica“, prikazuje Vilijama na malo drugačiji način. Iako autor konstatuje da je on blag, veoma učtiv čovek koji se divno ophodi prema porodici i osoblju, koji uvek ume da se kontroliše i najveća je podrška supruzi i deci, njegovo ponašanje je sasvim drugačije kada dođe do nesuglasica sa kraljem.

Kako je Anderson objasnio u intervjuu za "Page Six", ta procena se zasniva na izjavama bivšeg zaposlenog u Hajgrouvu, koji je, navodno, bio svedok nekoliko žestokih svađa između oca i sina.

Princ Vilijam

"Kada je frustriran, viče na kralja". Princ Vilijam ima glas koji je "posebno upečatljiv, snažan, bučan i mnogo je jači od Čarlsovog, a tako nešto se ne zaboravlja". Za pisca to nije iznenađenje. Čarls takođe ume da bude eksplozivan, iako možda ne deluje tako.

No, setimo se "incidenta nalivpero" i snimka koji je postao viralan zbog frustracije koja je buknula tokom upisivanja u knjigu posetilaca u Severnoj Irskoj. Kralj je burno reagovao jer je olovka curila po papiru, i ljutito prokomentarisao: "Bože, kako mrzim to. Ne mogu da podnesem ovu glupost"". Anderson ga je kasnije u jednom intervjuu opisao kao osobu sa "temperamentom Vezuva".

