ANKETA Ovih pet država nije prošlo u finale Evrovizije: Koja je bila najgora?
Prvo polufinale Evrovizije održano je sinoć, a nakon uzbudljive završnice poznato je prvih deset zemalja koje su obezbedile plasman u veliko finale. Dok su pojedine delegacije slavile prolazak dalje, za deo takmičara ovogodišnje evrovizijsko putovanje završeno je već nakon prve večeri nadmetanja.
Zemlje koje su izborile finale
Mesto u finalu, koje će biti održano u subotu, obezbedile su Srbija, Hrvatska, Belgija, Finska, Grčka, Izrael, Litvanija, Moldavija, Poljska, i Švedska.
Nastup Lavine na Evroviziji:
Srbiju na ovogodišnjem takmičenju predstavlja grupa Lavina sa pesmom „Kraj mene”.
Ko je ostao bez plasmana?
Dalji plasman nisu uspele da izbore delegacije Gruzija, San Marino, Portugal, Crna Gora i Estonija, koje nisu dobile dovoljan broj glasova publike i žirija za prolazak u finale.
Nastup Crne Gore na Evrovizije:
U anketi ispod možete glasati za nastup koji je na vas ostavio najslabiji utisak tokom prve polufinalne večeri.
Čija vam je najgora pesma koja ne ide u finale?
