Slušaj vest

Prvo polufinale Evrovizije održano je sinoć, a nakon uzbudljive završnice poznato je prvih deset zemalja koje su obezbedile plasman u veliko finale. Dok su pojedine delegacije slavile prolazak dalje, za deo takmičara ovogodišnje evrovizijsko putovanje završeno je već nakon prve večeri nadmetanja.

Zemlje koje su izborile finale

Mesto u finalu, koje će biti održano u subotu, obezbedile su Srbija, Hrvatska, Belgija, Finska, Grčka, Izrael, Litvanija, Moldavija, Poljska, i Švedska.

Nastup Lavine na Evroviziji:

Grupa Lavina, Evrovizija 2026 Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srbiju na ovogodišnjem takmičenju predstavlja grupa Lavina sa pesmom „Kraj mene”.

Ko je ostao bez plasmana?

Dalji plasman nisu uspele da izbore delegacije Gruzija, San Marino, Portugal, Crna Gora i Estonija, koje nisu dobile dovoljan broj glasova publike i žirija za prolazak u finale.

Nastup Crne Gore na Evrovizije:

Crna Gora, Evrovizija 2026 Foto: Printskrin RTS1

U anketi ispod možete glasati za nastup koji je na vas ostavio najslabiji utisak tokom prve polufinalne večeri.

Anketa

Čija vam je najgora pesma koja ne ide u finale?

Moguć je izbor više odgovora

Ne propustitePop kulturaPrva izjava grupe Lavina nakon prolaska u finale Evrovizije: Momci poslali poruku koja će odjekivati Evropom
Frontmen benda Lavina nastupa za Srbiju na Evroviziji 2026 u kostimu teškom 20 kilograma
Pop kultura"Loše je bilo, jedno veliko ništa" Svetska zvezda nije prošla u finale Evrovizije! Društvene mreže gore posle rezultata polufinala
San Marino - Evrovizija 2026
Pop kulturaDrama tokom prvog polufinala Evrovizije: Obezbeđenje bacilo mladića na pod, ovo niste videli u uživo prenosu
Obezbeđenje iznosi protestanta tokom nastupa Izraela na Evroviziji 2026
Pop kultura"Vo imja oca i sina, o majko moja": Duška Vučinić ponovo postala hit na mrežama, svi bruje o njenoj reakciji
duska.jpg

Bonus video: 

Vijori se srpska zastava i svi u glas pevamo Kraj mene: Ludnica zbog Lavine, napravili zemljotres za kraj Izvor: MONDO/Marina Cvetković