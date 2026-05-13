Prvo polufinale Evrovizije održano je sinoć, a nakon uzbudljive završnice poznato je prvih deset zemalja koje su obezbedile plasman u veliko finale. Dok su pojedine delegacije slavile prolazak dalje, za deo takmičara ovogodišnje evrovizijsko putovanje završeno je već nakon prve večeri nadmetanja.

Zemlje koje su izborile finale

Mesto u finalu, koje će biti održano u subotu, obezbedile su Srbija, Hrvatska, Belgija, Finska, Grčka, Izrael, Litvanija, Moldavija, Poljska, i Švedska.

Srbiju na ovogodišnjem takmičenju predstavlja grupa Lavina sa pesmom „Kraj mene”.

Ko je ostao bez plasmana?

Dalji plasman nisu uspele da izbore delegacije Gruzija, San Marino, Portugal, Crna Gora i Estonija, koje nisu dobile dovoljan broj glasova publike i žirija za prolazak u finale.

U anketi ispod možete glasati za nastup koji je na vas ostavio najslabiji utisak tokom prve polufinalne večeri.

Anketa Čija vam je najgora pesma koja ne ide u finale? Moguć je izbor više odgovora Gruzija 11.76% Portugal 11.76% Crna Gora 52.94% San Marino 11.76% Estonija 11.76% Glasaj

