Slušaj vest

Legendarni pevač Rod Stjuart je kritikovao Donalda Trampa tokom susreta sa kraljem Čarlsom. Čuveni roker je rekao monarhu: „Dozvolite mi da kažem, svaka čast u Americi. Bili ste sjajni. Apsolutno sjajni. Postavili ste tu malu bitangu na njegovo mesto“.

Kralj Čarls izbegao još veći skandal

Čarls III je prošlog meseca boravio u službenoj poseti Americi, obratio se Kongresu pa se suprotstavio Trampovim napadima na Britaniju i NATO. U govoru na državnoj večeri u Beloj kući, kralj se našalio: „Da nije nas, govorili biste francuski!“

Rod Stjuart je Čarlsu preneo svoju ocenu te službene posete, sa akcentom na kritiku o Donaldu Trampu. Kralj se nakon ove opaske nasmejao, odmahnuo rukom i produžio dalje, verovatno svestan da bi bilo kakav verbalni odgovor bio veliki diplomatski rizik.

Podsetimo, posetu kralja Čarla i njegove supruge Americi obeležili su i neobični komentari Donalda Trampa o britanskom monarhu.

Rod Stjuart i Donald Tramp bili kućni prijatelji

Slavni pevač je i ranije upućivao negativne komentare o američkom predsedniku. U intervjuu za „Radio times“ iz 2025. godine, rekao je da su on i lider SAD nekada bili prijatelji, ali to više nije slučaj.

„Nisam Trampov obožavalac. Poznavao sam ga veoma, veoma dobro. Odlazio sam u njegovu kuću. Živim bukvalno pola milje odavde (na Floridi). Obojica živimo na plaži. Išao sam na njegove božićne zabave. Uvek je bio pomalo "muškarčina". Voleo sam ga zbog toga. Ali, što se mene tiče, nije se baš dobro ophodio prema ženama. Otkako je postao predsednik, postao je i drugi čovek. Neko koga ne poznajem", ispričao je pevač, piše politico.eu.

Rod Stjuart, kralj Čarls Foto: ADRIAN DENNIS / PA ROTA - B68 / Avalon / Profimedia

Nakon što je Tramp kritikovao britanske i NATO trupe rekavši da su „ostale malo pozadi, malo van prvih linija fronta“ u Avganistanu, Stjuart je objavio video na Instagramu u kojem je rekao: „Možda sam samo skromna rok zvezda. Takođe sam vitez kraljevstva i imam svoje mišljenje. Rođen sam odmah posle Drugog svetskog rata i imam veliko poštovanje prema našim oružanim snagama koje su se borile i dale nam slobodu. Zato me jako, duboko boli kada pročitam da je Tramp, koji je dezerter, kritikovao naše trupe u Avganistanu što nisu na prvim linijama fronta".

Kralj Čarls, Donald Tramp, Melanija Tramp, kraljica Kamila Foto: Aaron Schwartz / INSTAR Images / Profimedia

Stjuart ne krije svoje političke stavove, ne samo one vezane za Trampa. Prošle godine, neposredno pre nastupa na festivalu u Glastonberiju, pozvao je britanske glasače da podrže Najdžela Faraža. Rekao je za Times: "Dosta nam je torijevaca. Moramo dati Faražu šansu. Dobro deluje... Poznajem neke članove njegove porodice. Poznajem njegovog brata i baš mi se dopada".

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Donald Tramp