Ovo je devojka Luke Aranđelovića iz grupe Lavina: Objava lepe Marije nakon polufinala Evrovizije uzburkala mreže
Luka Aranđelović, harizmatičan frontmen ove grupe posebno se našao u centru medijske pažnje.
Njegova priča o krčenju puta ka zvezdama je poput filmske, budući d aje Luka nastavnik muzičkog vaspitanja u Nišu gde živi i radi tako da je njegov put do Evrovizije mnogima inspiracija.
Iza ovog velikog uspeha i Lukinog truda stoji i snažna emotivna podrška.
Naime, on je dugogodišnjoj vezi sa izvesnom Marijom, koja mu je tokom čitavog procesa bila najveći oslonac.
Iako mu nije bila pratnja u Beču, Marija ga podržava sa daljine i uživo je pratila sinoć takmičenje.
Neposredno nakon što je saopšteno da je grupa obezbedila prolazak u finale, Marija se oglasila putem društvene mreže Instagram.
Kako bi pokazala koliko je ponosna na njegov trud i uspeh, objavila je njihovu zajedničku fotografiju uz kratku, ali veoma emotivnu poruku: "Zaslužuješ sve ovo”.
Predstavnici Srbije, grupa Lavina, nastupila je u polufinalu "Evrovizije" 15. po redu. Momci su ostavili srce na bini, te ih je publika nagradila ogromnim aplauzom, pa su na kraju prošli u finalno veče.
Lavina je imala vrlo energičan nastup propraćen sjajnom scenografijom i pirotehničkim momentima.
Momke iz Lavine ćemo slušati i gledati u subotu sa iščekivanjem da odnesu pobedu.
Podsetimo, bend predvodi Luka Aranđelović, a članovi su Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić.
U finale Evrovizije su prošli: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.
U finale nisu prošli: Portugalija, Gruzija, Crna Gora, Estonija i San Marino.
(Kurir.rs/ Telegraf)
