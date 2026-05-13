Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Luka Aranđelović, harizmatičan frontmen ove grupe posebno se našao u centru medijske pažnje.

Njegova priča o krčenju puta ka zvezdama je poput filmske, budući d aje Luka nastavnik muzičkog vaspitanja u Nišu gde živi i radi tako da je njegov put do Evrovizije mnogima inspiracija.

Iza ovog velikog uspeha i Lukinog truda stoji i snažna emotivna podrška.

Naime, on je dugogodišnjoj vezi sa izvesnom Marijom, koja mu je tokom čitavog procesa bila najveći oslonac.

U galeriji pogledajte fotografije devojke Luke Aranđelovića iz grupe Lavina:

1/4 Vidi galeriju Devojka Luke Aranđelovića - Marija Foto: Printscreen/Instagram/marcy_tattt

Iako mu nije bila pratnja u Beču, Marija ga podržava sa daljine i uživo je pratila sinoć takmičenje.

Neposredno nakon što je saopšteno da je grupa obezbedila prolazak u finale, Marija se oglasila putem društvene mreže Instagram.

Kako bi pokazala koliko je ponosna na njegov trud i uspeh, objavila je njihovu zajedničku fotografiju uz kratku, ali veoma emotivnu poruku: "Zaslužuješ sve ovo”.

Devojka Luke Aranđelovića poslala snažnu poruku Foto: Printscreen/Instagram/marcy_tattt

Predstavnici Srbije, grupa Lavina, nastupila je u polufinalu "Evrovizije" 15. po redu. Momci su ostavili srce na bini, te ih je publika nagradila ogromnim aplauzom, pa su na kraju prošli u finalno veče.

Lavina je imala vrlo energičan nastup propraćen sjajnom scenografijom i pirotehničkim momentima.

Momke iz Lavine ćemo slušati i gledati u subotu sa iščekivanjem da odnesu pobedu.

Lavina Foto: Stefan Đaković

Podsetimo, bend predvodi Luka Aranđelović, a članovi su Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić.

U finale Evrovizije su prošli: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.

U finale nisu prošli: Portugalija, Gruzija, Crna Gora, Estonija i San Marino.

(Kurir.rs/ Telegraf)

VIDEO: Ko su momci iz benda Lavina