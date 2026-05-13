Slušaj vest

Predstavnici Finske na Evroviziji 2026, Linda Lampenius i Pit Parkonen, navodno su odbili razgovor sa srpskim medijima.

Naime, predstavnici srpskih medija su u nedelju, 10. maja, na svečanom otvaranju Evrovizije, pokušali da razgovaraju s Lindom i Pitom na tirkiznom tepihu, ali su predstavnici izjavili da im "promocija u Srbiji nije potrebna". Novinari RTS-a potom su insistirali da dobiju priliku za kratak razgovor s njima, a predstavnici Finske pristali su da odgovore na dva pitanja.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup Finske u prvom polufinalu Evrovizije:

1/14 Vidi galeriju Finska, Evrovizija 2026 Foto: Printskrin RTS1

Domaći mediji pak prenose da su njihovi odgovori bili šturi, a njihova delegacija je merila vreme i rukama signalizirala koliko je još pitanja preostalo, prenosi Telegraf.

Iako Finci nisu zvanično potvrdili razlog odbijanja davanja izjava srpskim medijima, domaći mediji navode da je razlog taj što je Lampenius tokom svoje karijere nastupala za NATO trupe na Kosovu i Metohiji. Linda je nastupala i za američke pomorske snage u Evropi i Africi.

Telegraf.rs osvrnuo se i na navodne optužbe od strane publike da je dvojac privilegovan u odnosu na druge izvođače, s obzirom na to da im je dozvoljeno sviranje instrumenta uživo. Inače, Lampenius u jednom delu nastupa izvodi solo na violini, dok je švajcarskoj predstavnici, Veroniki Fusaro, onemogućena uživo izvedba na gitari.

Video: Evo kako Izrael navija za svoje predstavnike