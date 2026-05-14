Počeo je Kanski festival, najglamurozniji filmski događaj na svetu, koji i ove godine okuplja najveća imena sedme umetnosti na Azurnoj obali. Čuvena manifestacija traje od 13. do 24. maja, a crvenim tepihom već su prošetale brojne zvezde iz sveta filma, mode i šoubiznisa.

Ovogodišnje izdanje nosi stroža pravila oblačenja jer su organizatori zabranili "gole" haljine i preterano raskošne toalete sa ogromnim šlepovima, pa se modni svet pita samo jedno: ko je uspeo da odgovori zadatku, a ko potpuno omanuo?

Među onima koji su ovog puta razočarali našla se i francuska rediteljka Rebeka Zlotovski, koja se pojavila na premijeri svog filma "Vie Privée" ("Privatni život"), prikazanog van konkurencije na Kanskom festivalu. Iako važi za damu sofisticiranog francuskog stila, Rebeka je ovog puta ostavila prilično bled utisak.

Rebeka Zlotovski Foto: SGP / Sipa USA / Profimedia

Na crveni tepih stigla je u jednostavnoj sivoj, uskoj haljini bez bretela, ravnog kroja, koja je više podsećala na minimalističku poslovnu eleganciju nego na glamur Kana. Iako je cilj verovatno bio "tihi luksuz" efekat, mnogi bi rekli da je izgled bio isuviše bezličan za festival koji diktira modne standarde, pa smo mogli i da pročitamo komentare koji kažu: "Ovako se ne ide ni na godišnjicu mature, a ne na crveni tepih". Nedostajalo je efekta, modne hrabrosti i upečatljivog momenta po kojem se Kanski festival pamti.

Rebeka Zlotovski Foto: SGP / Sipa USA / Profimedia

Cenjeno ime u svetu filma

Ipak, kada je reč o filmu, Rebeka Zlotovski spada među najcenjenija autorska imena savremene francuske kinematografije. Rođena je 1980. godine u Parizu, a odrasla je u jevrejskoj porodici poljskog porekla. Diplomirala je na prestižnoj filmskoj školi La Fémis, gde je studirala scenario, nakon čega je vrlo brzo skrenula pažnju filmske javnosti. Debi film "Belle Épine" iz 2010. godine prikazan je na Kanskom festivalu i odmah joj doneo status jednog od najzanimljivijih novih evropskih autora.

Rebeka Zlotovski Foto: Chassery+Courdji / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom karijere režirala je zapažene filmove kao što su "Grand Central", "Planetarium" sa Natali Portman i Lili-Rouz Dep, kao i "Les Enfants des autres", koji je posebno hvaljen zbog emotivne priče o ženi koja se suočava sa pitanjem majčinstva. Njeni filmovi često se bave identitetom, porodicom, gubitkom i ženskim iskustvom, a kritičari je opisuju kao autorku koja uspešno spaja intimne priče i art-house estetiku.

Na ovogodišnjem Kanskom festivalu predstavila je film "Vie Privée", psihološku dramu sa Džodi Foster u glavnoj ulozi, što je izazvalo veliko interesovanje publike i kritike.

