Slušaj vest

Svečano otvaranje 79. Filmskog festivala u Kanu obeležile su - veteranke. Crvenim tepihom prošetale su holivudske legende za koje je vreme stalo, a da su godine samo broj večeras je potvrdila i Džejn Fonda, koja je zablistala u bezvremenskoj kreaciji i, osim visokog talasa oduševljenja, prisutnima izmamila i dubok, kolektivni uzdah.

Džejn Fonda Foto: SGP / Sipa USA / Profimedia

U blistavoj crnoj haljini protkanoj šljokicama, sa ogrlicom koja je mnoge podsetila na "Srce okeana" iz Kameronovog "Titanika", Džejn Fonda (88) popela se na scenu Filmske i kongresne palate kako bi i zvanično otvorila 79. Kanski festival.

Kratak nastup, u koji je bila utkana i doza starog holivudskog glamura, nagrađen je ovacijama, sličnima onima koje su slavnu glumicu pratile dok je šetala crvenim tepihom i stepeništem ispred dvorane.

Džejn Fonda Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Toaleta dugih rukava sa potpisom kuće Gucci činila je savršen duet sa srebrnim loknama, poslednjih godina njenim zaštitnim znakom. Filmska diva, koja se pred dolazak u Kan dirljivim rečima oprostila od bivšeg supruga Teda Tarnera, samouvereno je pozirala, okupana "munjama" bliceva i reflektora, dokazujući zbog čega je živa legenda sedme umetnosti, ali i ikona stila, kojem su modni kritičari svojevremeno dali poseban naziv - elegantno buntovni.

Kan je uvek bio slab na "oskarovku" i ćerku čuvenog reditelja Henrija Fonde, posebno kada su je sa one strane Atlantika razapinjali zbog otvorenih, liberalnih stavova i glasnog neslaganja sa američkom spoljnom politikom, a to se neumornoj aktivistkinji dešavalo bezbroj puta.

Džejn Fonda Foto: Lounis Tiar / Zuma Press / Profimedia

Na ovom festivalu su, pak, njeni filmovi i uloge uvek imali dobar prijem i kod publike i kod kritike, a 2007. joj je uručena "Zlatna palma" za doprinos kinematografiji. Večeras je Džejn Fonda imala i čast da otvori 79. po redu izdanje prestižne smotre, ali i da, poput koleginice Džoan Kolins, održi još jedan modni čas. Bio je više nego inspirativan.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Kanski festival: