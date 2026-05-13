Slavna manekenka Hajdi Klum ponovo je uspela da ukrade svu pažnju na otvaranju 79. Kanskog festivala i premijeri filma Električni poljubac u Francuskoj. Ona se na crvenom tepihu pojavila u bež haljini koja blago podseća na glamur starog Holivuda, međutim, čini se da egzekucija nije bila ni blizu savršene.

Iako sama zamisao kreacije nije bila loša, haljina joj stoji nekako čudnjikavo i definitivno nije istakla ono najbolje na njoj. Glavni fokus bio je na ogromnom cvetu smeštenom pravo među grudima, ali kroj i boja jednostavno nisu odradili dobar posao, pa se mnogi pitaju šta joj je ovo trebalo.

Foto: Thomas Bohlen/Starface / imago stock&people / Profimedia, Rocco Spaziani / UPI / Profimedia, Shootpix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dobra zamisao, ali loša realizacija

Kada se malo bolje pogleda njen stajling za ovaj prestižni Kanski festival, jasno je da bež nijansa nikako nije laskava uz njen trenutni ten, zbog čega je celokupan utisak prilično ispran. Pored toga što boja nije bila pun pogodak, detalj oko bokova ju je samo vizuelno proširio na mestima gde to zaista nije potrebno, dok joj ceo torzo deluje neobično skraćeno.

Ipak, ne možemo a da ne primetimo da je ova moda ujedno i veliki napredak u odnosu na njena ranija izdanja. Ova pomalo nespretna haljina makar poštuje osnovna pravila elegancije, što slavna manekenka nije uvek imala na umu kada je birala autfite za crveni tepih.

Nuklearna modna katastrofa

Naime, u svakom slučaju ova modna kombinacija je ogroman pomak u odnosu na pravu "nuklearnu katastrofu" koju je Hajdi Klum priredila pre tačno tri godine. Tada je nekrunisana kraljica Noći veštica prošetala ispred Palate u žutoj kreaciji sa dubokim izrezima, jedva obuzdavajući dekolte koji samo što nije izleteo pred fotoreporterima.

Grudnjak sasvim sigurno nije nosila, a mnogi su se tada s pravom zapitali da li je zaboravila i donji veš, s obzirom na to da je šlic dosezao gotovo do samog struka otkrivajući joj celu butinu.

Hajdi Klum, Kanski festival 2023. Foto: Newspress / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Taj njen ispad u najbukvalnijem smislu izazvao je lavinu negativnih komentara, pa su je modni kritičari častili opaskama da je to neprimereno za ovakvu priliku i da je u pitanju prava katastrofa, pa čak i nuklearna.

Koliko je taj modni promašaj bio skandalozan svedoči i činjenica da je zbog te žute haljine Hajdi Klum i još nekih golišavih izdanja organizacija Kanskog festivala morala da menja zvanična pravila oblačenja na crvenom tepihu. Zato sada, uprkos čudnim proporcijama i promašenoj boji, ovaj bež cvetni stajling barem ne preti da ponovo prekrši stroge protokole prestižnog filmskog događaja.

(Kurir.rs/ Blic žena)

