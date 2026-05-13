Nastup grupe Lavina u prvoj polufinalnoj večeri Evrovizije izazvao je brojne reakcije publike, a nakon što se Srbija plasirala u finale, komentari o srpskom predstavniku počeli su da se nižu na društvenim mrežama.

Lavina je nastupila kao poslednji takmičar večeri, 15. po redu, a njihov scenski nastup bio je jedan od najupečatljivijih momenata polufinala. Mračna atmosfera, snažna energija benda, pirotehnika i završnica koja je privukla posebnu pažnju publike učinili su da se o predstavnicima Srbije govori i nakon završetka programa.

Pogledajte u galeirji kako je izgledao njihov nastup:

1/9 Vidi galeriju Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma. Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posebno se komentarisao kraj nastupa, kada je frontmen Luka Aranđelović uzviknuo:

Odnosno:

„Vrišti za mene, Evropo!”

Taj trenutak savršeno se uklopio u energiju nastupa, a publika je, sudeći po reakcijama, itekako odgovorila na poziv.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari u kojima su gledaoci hvalili nastup Srbije. Jedan korisnik se našalio na račun dramatične završnice i napisao:

„Oni su ‘kraj šoua’ shvatili veoma bukvalno!”

Foto: Stefan Đaković

Drugi su Lavinu nazvali jednim od najvećih iznenađenja ovogodišnjeg takmičenja:

„Srbija je možda zaista najveći mračni konj ovogodišnje Evrovizije. Lako materijal za top 5.”

Posebno snažan utisak ostavila je reakcija publike u dvorani. Jedan gledalac koji je bio na licu mesta napisao je:

„Bio sam tamo večeras i ljudi su potpuno poludeli kada su izašli na scenu! Oduzimali su dah, bili su briljantni! Volim Lavinu!”

Među komentarima se našla i ocena da je Srbija imala najbolji nastup večeri:

„Budimo realni, ovo je najbolji nastup večeras.”

Jedan od komentara koji se najviše uklopio u utisak publike glasio je:

„Svi su imali nastup, samo je Lavina imala koncert.”

Radnici obezbeđenja gase požar nakon benda Lavina Foto: x/@Pri_Letterman

Gledaoci su posebno isticali i dramatičnost srpskog nastupa:

„Srbija je tako epska i dramatična.”

A bilo je i onih koji smatraju da je reakcija publike rekla sve:

„Reakcija publike je sve rekla. Apsolutni pobednici.”

Lavina je, nakon polufinalnog nastupa, izborila plasman u veliko finale „Evrovizije”, a sudeći po komentarima publike, Srbija je uspela da napravi jedan od nastupa o kojem će se pričati i narednih dana.

Podsećanja radi, grupu predvodi Luka Aranđelović, a članovi sastava su Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić.

Video: Ko su momci iz benda Lavina