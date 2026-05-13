"Svi su imali nastup, samo je Lavina imala koncert" Evropa oduševljena Srbijom, mreže gore od komentara
Nastup grupe Lavina u prvoj polufinalnoj večeri Evrovizije izazvao je brojne reakcije publike, a nakon što se Srbija plasirala u finale, komentari o srpskom predstavniku počeli su da se nižu na društvenim mrežama.
Lavina je nastupila kao poslednji takmičar večeri, 15. po redu, a njihov scenski nastup bio je jedan od najupečatljivijih momenata polufinala. Mračna atmosfera, snažna energija benda, pirotehnika i završnica koja je privukla posebnu pažnju publike učinili su da se o predstavnicima Srbije govori i nakon završetka programa.
Posebno se komentarisao kraj nastupa, kada je frontmen Luka Aranđelović uzviknuo:
Odnosno:
„Vrišti za mene, Evropo!”
Taj trenutak savršeno se uklopio u energiju nastupa, a publika je, sudeći po reakcijama, itekako odgovorila na poziv.
Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari u kojima su gledaoci hvalili nastup Srbije. Jedan korisnik se našalio na račun dramatične završnice i napisao:
„Oni su ‘kraj šoua’ shvatili veoma bukvalno!”
Drugi su Lavinu nazvali jednim od najvećih iznenađenja ovogodišnjeg takmičenja:
„Srbija je možda zaista najveći mračni konj ovogodišnje Evrovizije. Lako materijal za top 5.”
Posebno snažan utisak ostavila je reakcija publike u dvorani. Jedan gledalac koji je bio na licu mesta napisao je:
„Bio sam tamo večeras i ljudi su potpuno poludeli kada su izašli na scenu! Oduzimali su dah, bili su briljantni! Volim Lavinu!”
Među komentarima se našla i ocena da je Srbija imala najbolji nastup večeri:
„Budimo realni, ovo je najbolji nastup večeras.”
Jedan od komentara koji se najviše uklopio u utisak publike glasio je:
„Svi su imali nastup, samo je Lavina imala koncert.”
Gledaoci su posebno isticali i dramatičnost srpskog nastupa:
„Srbija je tako epska i dramatična.”
A bilo je i onih koji smatraju da je reakcija publike rekla sve:
„Reakcija publike je sve rekla. Apsolutni pobednici.”
Lavina je, nakon polufinalnog nastupa, izborila plasman u veliko finale „Evrovizije”, a sudeći po komentarima publike, Srbija je uspela da napravi jedan od nastupa o kojem će se pričati i narednih dana.
Podsećanja radi, grupu predvodi Luka Aranđelović, a članovi sastava su Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić.
Video: Ko su momci iz benda Lavina