da li ste znali

Srbija je na Evroviziji imala trenutke koji se i danas ubrajaju među najvažnije u istoriji domaćeg učešća na ovom takmičenju. Najveći uspeh stigao je 2007. godine, kada je Marija Šerifović pobedila sa pesmom „Molitva”, dok se među najboljim rezultatima izdvaja i treće mesto Željka Joksimovića 2012. godine sa numerom „Nije ljubav stvar”.

Konstrakta je sa pesmom „In corpore sano“ osvojila peto mesto u finalu Pesme Evrovizije 2022. godine u Torinu, a bila je apsolutna miljenica publike.

Ipak, uz velike uspehe pamte se i oni nastupi koji su za domaće fanove ostali razočaranje.

Prema dosadašnjim rezultatima Srbije kao samostalne države, jedan od najslabijih plasmana zabeležen je 2025. godine, kada je Princ od Vranje predstavljao Srbiju na „Pesmi Evrovizije” u Bazelu sa pesmom „Mila”. Srbija je tada nastupila u drugom polufinalu, ali nije uspela da se plasira u finale. Princ je završio na 14. mestu u polufinalu sa 28 poena, što je zvanično navedeno i na evrovizijskoj stranici rezultata za Bazel 2025.

Taj rezultat posebno je odjeknuo jer je Srbija prethodnih godina često uspevala da izbori finale, čak i kada nije važila za jednog od glavnih favorita. Zbog toga je ispadanje 2025. za mnoge evrovizijske fanove bilo jedno od većih razočaranja.

Pre Princa, među slabijim rezultatima Srbije često su se pominjali i nastupi Tijane Bogićević i Marka Kona, koji takođe nisu uspeli da uvedu Srbiju u završnicu takmičenja. Ipak, rezultat iz 2025. godine ostao je posebno upamćen jer je označen kao najlošiji plasman Srbije od njenog samostalnog debija na „Evroviziji”.

Kada se posmatra širi evrovizijski kontekst i period bivše Jugoslavije, jedan od najpoznatijih loših rezultata vezuje se za Bebi Dol i pesmu „Brazil” iz 1991. godine. Ona je tada predstavljala Jugoslaviju u Rimu, a završila je na 21. mestu od 22 učesnika, sa samo jednim osvojenim poenom.

Ipak, loš plasman na Evroviziji ne znači uvek i da će pesma nestati iz javnosti. Naprotiv, pojedine numere koje nisu ostvarile dobar rezultat kasnije su nastavile da žive među publikom, bilo zbog melodije, teksta, scenskog nastupa ili statusa koji su stekle među fanovima.

Večeras drugo polufinale Evrovizije

Evrovizijska groznica nastavlja se večeras od 21.00, kada je na programu drugo polufinale 70. „Pesme Evrovizije” u Beču. U ovoj polufinalnoj večeri nastupa još 15 zemalja, a deset najboljih izboriće plasman u veliko finale. Prema zvaničnim pravilima za Beč 2026, o finalistima u polufinalima odlučuju i publika i žiri.

Redosled nastupa u drugom polufinalu

Bugarska: Dara – „Bangaranga” Azerbejdžan: Dživa – „Just Go” Rumunija: Aleksandra Kepitanesku – „Choke Me” Luksemburg: Eva Marija – „Mother Nature” Češka: Danijel Žiška – „Crossroads” Jermenija: Simon – „Paloma Rumba” Švajcarska: Veronika Fuzaro – „Alice” Kipar: Antigoni – „Jalla” Letonija: Atvara – „Ēnā” Danska: Seren Torpegor Lund – „Før vi går hjem” Australija: Delta Gudrem – „Eclipse” Ukrajina: Leleka – „Ridnym” Albanija: Alis – „Nân” Malta: Ejdan – „Bella” Norveška: Jonas Lov – „Ya Ya Ya”

Tokom drugog polufinala nastupiće i direktni finalisti koji te večeri ne učestvuju u borbi za prolazak: Francuska, Austrija i Ujedinjeno Kraljevstvo. Zvanični redosled pokazuje da su njihove tačke raspoređene između takmičarskih nastupa — Francuska posle Češke, Austrija posle Kipra, a Ujedinjeno Kraljevstvo posle Ukrajine.

Veliko finale „Evrovizije” zakazano je za subotu, 16. maj 2026. godine.

Video: Duška Vučinić o Evroviziji