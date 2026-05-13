GlumicaSrna Đenadić otvorila je dušu o svojim teškim počecima, neverovatnim situacijama u kojima se nalazila i trnovitom putu do glumačkih ostvarenja. Njena priča je dokaz da se upornost isplati, a jedan trenutak iz kafića u kom je radila prepričavaće se još dugo.

Ono što je obeležilo njene studentske dane i rad u ugostiteljstvu jeste potpuno nestvaran susret sa svetskom zvezdom. Glumica je detaljno opisala scenu koja zvuči kao da je iz holivudskog filma:

- U jednom trenutku je Izabela Roselini bila u Srbiji. U jednom trenutku perem sudove, kafe služim i ribam WC šolju, a ja ne znam šta me je snašlo kad sam je videla. Ja sam je poslužila i rekla mi je da je prolazila kroz to. To je bila neverovatna situacija Izabela Roselini u kafiću u trenutku gde ja ribam WC šolju - ispričala je Srna za B92.

Od prodaje meda za fiksnu protezu do suza u kancelariji

Srna nije čekala da joj prilike padnu sa neba, već je zasukala rukave još kao tinejdžerka.

- Ja od svoje 16. godine radim neki posao, ja sam u toku akademije prodavala med. Ja sam zacrtala da moram da zaradim pare za fiksnu protezu, mama je bila protiv toga i govorila da sam lepa prirodno. Ja sam išla vikendom i prodavala med na tezgi, i radila sam par meseci i onda sam shvatila da je neuklopivo zbog akademije, dodala je ona.

Osim rada na tezgi, oprobala se u različitim sferama, ali joj klasično radno vreme nikako nije prijalo.

- Radila sam u butiku sortiranje garderobe, to je strašno. Radila sam u kafiću u novinama u video sektoru, to mi je bilo stresno jako, plakala sam jer je to bio posao od 9-17h, priznala je mlada glumica.

Snalažljivost na kastingu i "beg" iz kafića

Ugostiteljstvo joj je ipak donelo i preokret u karijeri, iako se stalno pitala da li će morati da mu se vrati.

- Radila sam u kafiću, opet je bilo ni tamo ni vamo, da li će korona. Bolje mi je bilo da radim sa ljudima i da ne znam koliko ću da zaradim, nego ovo što sam u firmi. Iz kafića dobijam ulogu jer je koleginica imala povredu, nisam znala šta me snašlo, završavam 'Kolo sreće' i pitam se, neću valjda opet u kafić. Na kastingu 'Mala supruga' sam lagala da su me zvali na kasting i dobila sam ulogu nisam mogla da verujem, rekla je potpuno iskreno.

Danas uči decu plesu u vrtiću

Pored glume, njena velika ljubav je rad sa decom. Danas joj je to, kako kaže, postao i primarni posao koji je ispunjava, ali i donosi veliku odgovornost.

- Ja već godinu dana, to mi je postao primarni posao, držim ples po vrtićima od 9-16h. Pevanjem se bavim duže nego glumom, na akademiji se oslobodilo to za ples. Naš posao znaš kakav je, ne možeš uvek da se osloniš na to... Jeste mi naporno, bila sam baš uplašena, to je ogromna odgovornost. To su grupe od 20-30 dece, i ti moraš da držiš sva čula upaljena, to me ispunjava. Drugačije je vreme nego kao kad smo mi išli u vrtić, drugačije je vreme, zaključila je Srna. Inače, i srpska glumica Mirjana Joković, zvezda devedesetih, i promenila je profesiju, bavi se pedagogijom.

