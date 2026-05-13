Treća sezona serije „Euforija” ponovo je pokrenula raspravu o tome koliko zarađuje Sidni Svini, naročito nakon što je njena junakinja Kesi Hauard dobila neke od najkomentarisanijih scena u novim epizodama.

Kesi se u aktuelnoj sezoni pojavljuje u provokativnim, nadrealnim scenama koje podsećaju na estetiku platformi za odrasle, uključujući i viralni prizor u kojem se ogromna verzija njenog lika kreće kroz Los Anđeles. Te scene su brzo izazvale brojne reakcije na društvenim mrežama, a fanovi su počeli da postavljaju isto pitanje: koliko je Sidni Svini plaćena za ovakve priče u seriji?

Zvaničan iznos njenog honorara za treću sezonu nije potvrđen. Ipak, o tome se već mesecima spekuliše u holivudskim krugovima, naročito jer je Svini od prve sezone „Euforije” do danas postala jedna od najtraženijih mladih glumica u industriji.

Prema ranijim navodima, prva sezona „Euforije” imala je budžet od oko 11 miliona dolara po epizodi, što je izuzetno visok iznos za tinejdžersku dramu. U to vreme većina glumačke ekipe još nije imala status velikih zvezda, izuzev Zendaje, pa su i honorari bili znatno drugačiji nego danas.

Međutim, karijera Sidni Svini u međuvremenu je naglo porasla. Veliki komercijalni uspeh filma „Anyone But You”, uz brojne modne kampanje i nove projekte, promenio je njenu tržišnu vrednost u Holivudu. Zbog toga su se pojavile tvrdnje da bi njen povratak u „Euforiju” morao da bude praćen znatno većim honorarom.

Jedan neimenovani agent rekao je za Us Weekly da je malo verovatno da bi se Svini vratila u treću sezonu za manje od milion dolara po epizodi, posebno nakon rasta njene popularnosti. Ipak, ta cifra nije zvanično potvrđena i zasad ostaje na nivou procene iz industrijskih izvora.

Pojedini mediji pominju da bi Sidni Svini mogla da zarađuje oko 800.000 dolara po epizodi, dok drugi smatraju da bi iznos mogao biti i veći, u zavisnosti od pregovora, ugovora i njenog položaja u produkciji. Važno je, međutim, naglasiti da HBO nije javno objavio tačan honorar glumice.

Za razliku od toga, o Zendajinom honoraru se ranije mnogo konkretnije pisalo. Prema izveštajima iz 2023. godine, Zendaja je nakon pregovora obezbedila oko milion dolara po epizodi za treću sezonu „Euforije”, čime je ušla u grupu najplaćenijih televizijskih glumica svoje generacije.

Rasprava o zaradi Sidni Svini dodatno je pojačana zbog toga što su nove scene njene junakinje postale jedna od glavnih tema sezone. Kesi je i ranije bila lik oko kog su se lomila mišljenja publike, ali je treća sezona dodatno gurnula njen lik u pravcu ekstremnih i viralnih zapleta. Američki mediji već pišu da su scene povezane sa njenom „OnlyFans” pričom izazvale reakcije i kritike dela javnosti.

