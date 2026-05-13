Demi Mur privukla je veliku pažnju na otvaranju 79. Filmskog festivala u Kanu, gde se pojavila u elegantnoj svetlucavoj haljini modne kuće „Jacquemus“. Glumica je na crvenom tepihu zablistala u glamuroznom izdanju, koje je upotpunila raskošnom dijamantskom ogrlicom i upečatljivim minđušama.

Demi Mur na Kanskom festivalu

Ipak, njeno pojavljivanje izazvalo je podeljene reakcije na društvenim mrežama. Dok su mnogi fanovi i poznate ličnosti oduševljeno komentarisali izgled i stil Demi Mur, deo javnosti izrazio je zabrinutost zbog njene veoma vitke figure, posebno ruku koje su bile u prvom planu zbog kroja haljine bez rukava.

„I dalje izgleda prelepo“, „Ovo je jedno od njenih najboljih izdanja“ i „Haljina joj savršeno stoji“, samo su neki od pozitivnih komentara ispod fotografija sa festivala.

Međutim, bilo je i onih koji smatraju da je glumica previše mršava. Neki korisnici društvenih mreža napisali su da se nadaju da vodi računa o svom zdravlju i da ih njen izgled zabrinjava.

Demi Mur je ove godine članica žirija takmičarskog programa Filmskog festivala u Kanu.

