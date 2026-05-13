Slušaj vest

Demi Mur privukla je veliku pažnju na otvaranju 79. Filmskog festivala u Kanu, gde se pojavila u elegantnoj svetlucavoj haljini modne kuće „Jacquemus“. Glumica je na crvenom tepihu zablistala u glamuroznom izdanju, koje je upotpunila raskošnom dijamantskom ogrlicom i upečatljivim minđušama.

Demi Mur na Kanskom festivalu Foto: Estelle Carlier / Starface / imago stock&people / Profimedia, Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia, Daniele Cifalŕ/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, njeno pojavljivanje izazvalo je podeljene reakcije na društvenim mrežama. Dok su mnogi fanovi i poznate ličnosti oduševljeno komentarisali izgled i stil Demi Mur, deo javnosti izrazio je zabrinutost zbog njene veoma vitke figure, posebno ruku koje su bile u prvom planu zbog kroja haljine bez rukava.

„I dalje izgleda prelepo“, „Ovo je jedno od njenih najboljih izdanja“ i „Haljina joj savršeno stoji“, samo su neki od pozitivnih komentara ispod fotografija sa festivala.

Demi Mur
Demi Mur Foto: Stefano Costantino/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, bilo je i onih koji smatraju da je glumica previše mršava. Neki korisnici društvenih mreža napisali su da se nadaju da vodi računa o svom zdravlju i da ih njen izgled zabrinjava.

Demi Mur je ove godine članica žirija takmičarskog programa Filmskog festivala u Kanu.

(Kurir.rs/Najžena)

Ne propustitePop kulturaSkoro bez holivudskih filmova, ali uz mnogo holivudskih zvezda: Prvo festivalsko veče u Kanu obeležio očekivani glamur
Demi Mur, Kanski festival
Pop kulturaPorodica Brusa Vilisa odlučila da donira njegov mozak: Tešku odluku doneli zajedno sa Demi Mur
Brus Vilis
Pop kulturaĆerka Brusa Vilisa je samohrana majka, radi 4 posla da bi izdržavala sebe i trogodišnje dete: Napali je što i dalje doji, ali im nije ostala dužna!
Rumer Vilis sa ćerkom
Pop kulturaDemi Mur objavila novu sliku Brusa Vilisa: Glumac sa unukom u naručju je prizor koji topi i najtvrđa srca (foto)
Demi Mur pored Brusa Vilisa uprkos bolesti

 VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor

Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor sa ekipom Kurira: Moja duša je odavde Izvor: Kurir televizija