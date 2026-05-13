"Slomiće se od mršavosti" Demi Mur zablistala u srebrnoj haljini na Kanskom festivalu, a ruke kao slamčice
Demi Mur privukla je veliku pažnju na otvaranju 79. Filmskog festivala u Kanu, gde se pojavila u elegantnoj svetlucavoj haljini modne kuće „Jacquemus“. Glumica je na crvenom tepihu zablistala u glamuroznom izdanju, koje je upotpunila raskošnom dijamantskom ogrlicom i upečatljivim minđušama.
Ipak, njeno pojavljivanje izazvalo je podeljene reakcije na društvenim mrežama. Dok su mnogi fanovi i poznate ličnosti oduševljeno komentarisali izgled i stil Demi Mur, deo javnosti izrazio je zabrinutost zbog njene veoma vitke figure, posebno ruku koje su bile u prvom planu zbog kroja haljine bez rukava.
„I dalje izgleda prelepo“, „Ovo je jedno od njenih najboljih izdanja“ i „Haljina joj savršeno stoji“, samo su neki od pozitivnih komentara ispod fotografija sa festivala.
Međutim, bilo je i onih koji smatraju da je glumica previše mršava. Neki korisnici društvenih mreža napisali su da se nadaju da vodi računa o svom zdravlju i da ih njen izgled zabrinjava.
Demi Mur je ove godine članica žirija takmičarskog programa Filmskog festivala u Kanu.
