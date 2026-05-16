Godinama nakon smrti Majkla Džeksona, priča koja je decenijama delovala kao jedna od najvećih pop mitologija ponovo je eksplodirala. Ovog puta ne zbog muzike, koncerata ili Neverlenda, već zbog porodice koja je godinama važila za njegovu najbližu i koja sada tvrdi da je iza zatvorenih vrata postojao potpuno drugačiji čovek.

Četvoro članova porodice Kaščo, Edi, Dominik, Aldo i Mari-Nikol, u novoj tužbi optužuju pevača za višegodišnje seksualno zlostavljanje, manipulaciju i psihološku kontrolu još od njihovog detinjstva. Svoju priču prvi put su javno ispričali u emisiji "60 Minutes Australia", gde su tvrdili da ih je Majkl Džekson godinama uvlačio u svet luksuza, privatnih aviona, poklona i osećaja posebnosti, dok su istovremeno, kako kažu, bili potpuno izolovani od realnosti.

"Ubedio je ceo svet da je nevin"

Porodica Kaščo upoznala je Džeksona osamdesetih godina, kada je njihov otac Dominik Kaščo Stariji radio u hotelu "Helmsley Palace" u Njujorku. Vrlo brzo postali su deo pevačevog privatnog kruga. Putovali su sa njim na turneje, odlazili na odmore i provodili vreme na ranču Neverlend.

Dominik tvrdi da su kao deca bili potpuno fascinirani pažnjom koju im pruža jedna od najvećih zvezda na svetu.

- On je monstrum. Ono što je radio bilo je zlo. Ubedio je ceo svet da je nevin i savršen čovek, a nije bio takav, rekao je Dominik u emisiji.

Edi Kaščo tvrdi da je Majkla Džeksona upoznao kada je imao samo dve godine i da je pevač ubrzo počeo često da dolazi u njihov porodični dom. Kaže da su se tada svi osećali privilegovano jer ih je jedna globalna zvezda tretirala kao porodicu.

- Učinio je da verujemo da smo njegovi. Da smo mu sve, rekao je Edi.

Optužbe koje ponovo otvaraju stare sumnje

Najteže tvrdnje odnose se na period tokom "Dangerous" turneje 1993. godine. Edi tvrdi da je tada imao 11 godina i da je zlostavljanje počelo dok su delili hotelske sobe i krevete tokom putovanja.

- Tada je moj svet počeo da se menja. Sećam se prvog poljupca. Poljubio me je u usta dok sam sedeo kod njega u krilu, rekao je.

Porodica tvrdi da je Džekson godinama koristio emocije, luksuz i osećaj bliskosti kako bi kontrolisao decu i njihove roditelje. Navode i da ih je navodno pripremao kako da odgovaraju policiji ili odraslima ukoliko ih neko ispituje o njihovom odnosu.

Mari-Nikol tvrdi da joj je davao lekove poput Xanaxa i Vicodina kada je bila dete, dok braća navode da je alkohol nazivao "Jesus juice" i "Disney juice".

Neverlend ponovo u centru najmračnijih priča

Ovo nije prvi put da se ime Majkla Džeksona povezuje sa optužbama za seksualno zlostavljanje maloletnika, ali nova tužba ponovo je otvorila pitanje kako je moguće da su pojedine porodice godinama bile toliko bliske sa pevačem.

Porodica Kaščo tvrdi da su živeli u atmosferi potpune fascinacije i da dugo nisu ni umeli da prepoznaju manipulaciju.

- Kada najveća zvezda na svetu želi da vam bude prijatelj, lako postajete ranjivi i izmanipulisani, rekao je Dominik.

Sa druge strane, advokati imovine Majkla Džeksona sve optužbe nazivaju pokušajem uzimanja novca i tvrde da je pevač i dalje meta zbog svoje slave i uticaja čak i godinama nakon smrti.

Ipak, bez obzira na to kako će se ovaj slučaj završiti, činjenica je da ime Majkla Džeksona ni skoro dve decenije nakon smrti ne prestaje da stoji između genijalnosti, opsesije i najmračnijih optužbi koje pop kultura pamti.

