Duška Vučinić svake godine deo je delegacije Srbije na Evroviziji, a gledaocima kraj malog ekrana prenosi dešavanja spektakulatnog takmičenja u uživo prenosu. Njeni komentari i opaske već godinama su viralni na društvenim mrežama.

Iz godine u godinu svi jedva čekaju prenos takmičenja upravo zbog njenih prenosa koji su pravi spektakl i na koje niko ne ostane ravnodušan.

Nakon prve polufinalne večeri, Duška je sa reporterkom Mondo portala, Marinom Cvetković, koja se nalazi u Beču na pomenutom takmičenju, sumirala utiske.

"Možemo da odahnemo sada. Cilj nam je bio da se plasiramo u finale, a sada kreće drugi nivo priprema. Momci su presrećni. Srbija se radovala, divni komentari su usledili iz čitave Evrope. Danas su momci dobili slobodan dan. Veliki deo posla smo obavili i teret je pao", rekla je Duška.

Ovako je izgledao nastup Lavine u prvom polufinalu Evrovizije:

"Evo baš sada mi je Luka Blek poslao: 'Ženo zaboravljaš da ne sediš sama u toj kabini i da te cela država sluša", baš naprotiv, znam da je cela država sa nama i imam divne interakcije, ali kad dođe taj momenat, osećam se usamljeno jer sam sama, a oni su svi zajedno. Sve iskreno bude svakako", dodala je Duška.

Podsetimo, Srbija se plasirala u finalno veče takmičenja koje je na programu 16. maja. Pre toga, 14. maja biće odabrani i drugi finalisti koji će se boriti za pobedu.