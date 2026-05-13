Sinoć je u Beču održano prvo polufinale 70. Evrovizije. Od 15 zemalja koje su se takmičile, u finale su se plasirale Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Izrael, Hrvatska, Moldavija, Litvanija, Poljska i na našu veliko oduševljenje Srbija.

Takmičenje za pesmu Evrovizije je uvek jedan muzičko-scenski festival s tim što je poslednjih godina akcenat sa muzike prešao na performans i kostimografiju, kao i želju da se bude što drugačiji i različitiji od drugih.

I dok željno iščekujemo finale i da vidimo kako će se bend Lavina s pesmom "Kraj mene" plasirati, osvrćemo se na tri najupečatljivija scenska izdanja iz sinoćnjeg polufinala o kojima će se još dugo pričati.

Naravno, naši predstavnici su bili jedni od najupečatljivijih, a kad su se pojavili na sceni, bilo je jasno da će pružiti dobar performans. A uz efektnu pesmu i vokalne sposobnosti frontmena benda Lavina Luka Aranđelović, posebnu pažnju su privukli i kostimi.

Lavina

Kostime za bend Lavinu je radio Nikolas Dijamane čije je pravo ime Nino Radošević. Kostimi su urađeni od prave kože i izuzetno su teški, pa neki dostižu i do čak 20 kilograma. U izradi kostima je pomešana estetika gotskih vitezova sa krznom i modernizovanim odorama.

Francuska predstavnica Monroe je bila jedna od zapaženijih izvođačica. Iako su njene glasovne sposobnosti došle do izražaja i zadivile sve (ali se nije plasirala u finale), odličan utisak je ostavila i kostimom koji je podsećao na spoj futurističkog kabarea i gotske neveste.

Beo kostim imao je spreda korset sa volanima i lepšavu suknju ispod koje je nosila bele pantalone. I njene upečatljiva dugačka frizura i afrokikice su doprineli da njeno izdanje bude jedno od najupčatljivijih.

Oko nje su bili igrači koji su bili u kontrastnim crnim kostimima što se odlično uklopilo na sceni.

Još na tirkiznom tepihu, litvanski predstavnik Lion Ceccah je bio jedan od najupečatljivijih, a taj "srebrni" izgled je zadržao i na sceni u polufinalu.

Lion Čeka u dramatičnom kostimu tokom nastupa Litvanije na Evroviziji 2026 u Beču Foto: Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je imao crno odelo i sako sa oštrim ramenima, a na početku nastupa je imao i masivni ogrtač sa kapuljačom.

Ono što je najupečatljivije jeste srebrna šminka.

Litvanski predstavnik koristi šminku i modu kako bi zamaglio granice pola i identita, a prema izveštajima sa proba u Beču, on farba glavu i ruke u srebrno kako bi izgledao kao stvorenje negde između čoveka i mašine.

VIDEO: Izjava momaka iz benda Lavina