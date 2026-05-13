Nakon prve polufinalne večeri Evrovizije, Srbija ima mnogo razloga da bude ponosna. Grupa "Lavina" plasirala se u finale, a nastup je potpuno oduševio fanove širom Evrope te se rezultati odmah mogu i videti. Naime, srpski predstavnici su privukli veliku pažnju.

Odmah nakon polufinala njihov nastup je u top 5 najvše sa najviše pregleda na zvaničnom Youtube kanalu takmičenja.

Osim toga, "Lavina" se mnogo bolje kotira i na zvaničnim klacionicama te su šanse za pobedu i dobar plasman ove godine drastično povećane.

U velikom finalu koje je na programu u subotu 16. maja imaćemo ponovo priliku da vidimo nastup naših predstavnika kada će cela Evropa birati ovogodišnjeg pobednika.

Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma.

Metal bend Lavina je oduševio publiku širom starog kontinenta, a nakon dalje kvalifikacije momci iz Niša su podelili svoje utiske.

Članovi grupe Lavina, uz širok osmeh, poručili su da „ne mogu da sklope rečenicu", od uzbuđenja. Gromoglasnim „Hvala!", svi zajedno su zahvalili na podršci glasačima. Dodali su da, u tome što su na proglašenje njihovog ulaska u finale čekali malo duže, „nema ništa slatko", ali da su tada svi skočili u isto vreme.

"Sada ćemo malo da spavamo, da jedemo, treniramo, vežbamo i da se spremimo za finale", rekao je Luka Aranđelović, koji je iz Beča pozdravio porodicu, prijatelje, sve ljude koji su za njih glasali i njehove devojke.

"Ja bih voleo da pozdravim i moje učenike u Bujanovcu koji me podržavaju, drugarice sa hora, i sve ljude, naš divan tim koji je od prvog dana oko nas", dodao je Luka