Evrovizija je počela 12. maja u Beču, a kroz ovogodišnje takmičenje publiku će voditi Viktorija Svarovski, pevačica i milijarderka. Njeno prezime već dovoljno privlači pažnju i da, ona je naslednica čuvenog Svarovski brenda poznatog po nakitu. 

Iako potiče iz veoma uticajne porodice, Viktorija je isticala želju da izgradi sopstvenu karijeru nezavisno od porodičnog biznisa.

Međutim, Viktoriji je očigledno pala kašika u med, te osim što nasleđuje ogromno porodično bogatstvo, njen partner takođe ima mnogo novca. Nakon razvoda od investitora Vernera Murza, Viktorija je danas u vezi s Markom Matedžicom, naslednikom Red Bull carstva i jednim od najbogatijih Evropljana.

Viktorija Svarovski Foto: Boyer David/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Petrussi Foto / Splash / Profimedia, action pre / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ko je Mark Matedžic?

Mark Matedžic (rođen 1992.) je austrijski milijarder i jedini naslednik Dietricha Matedžica, suosnivača Red Bulla. Nakon smrti svog oca 2022., nasledio je 49% udela u kompaniji Red Bull GmbH, što ga je učinilo jednim od najbogatijih milenijalaca u Europi. 

Mateschitz Mark Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Ovo su ključne informacije o nasljedniku Red Bull carstva:

 Prema Forbesovim podacima iz 2026., Mark je nasledio 49% udela, dok preostalih 51% poseduje tajlandska porodica Yoovidhya. Njegovo bogatstvo se u 2026. procjenjuje na oko \$45.8\ milijardi, što ga čini jednim od najbogatijih ljudi na svetu.

