Prvo takmičenje za Pesmu Evrovizije održano je 24. maja 1956. godine u Luganu, u Švajcarskoj. Istorijsku pobedu odnela je predstavnica zemlje domaćina, Lis Asija sa pesmom "Refrain".

"Refrain" je bila klasična francuska šansona. Zanimljivo je da je te prve godine svakoj zemlji bilo dozvoljeno da pošalje po dve pesme, pa je Lis Asija te večeri izvela i numeru na nemačkom jeziku pod nazivom "Das alte Karussell".

Lis Asija pobednica prve Evrovizije

Glasanje u tajnosti

Te 1956. godine sistem glasanja bio je potpuno drugačiji. Žiri je glasao u tajnosti, a objavljen je samo pobednik, dok su bodovi i rangiranje ostalih učesnika ostali nepoznati do danas.

Simbol Evrovizije

Lis Asija (rođena kao Rosa Mina Schärer) postala je simbol Evrovizije. Redovno se pojavljivala kao počasna gošća na takmičenjima decenijama kasnije, a 2011. godine je čak pokušala da ponovo predstavlja Švajcarsku na takmičenju, ali nije prošla nacionalni izbor.

Preminula je 2018. godine u 94. godini života, ostavši upamćena kao prva zvezda najdugovečnijeg muzičkog takmičenja na svetu.

Njen trijumf postavio je temelje za manifestaciju koja danas okuplja stotine miliona gledalaca širom planete.