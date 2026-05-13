Slušaj vest

Predstavnik Italije na Evroviziji, Sal Da Vinci, u delegacijskom prostoru je delio simbolično prstenje sa natpisom "per sempre sì". Jedan prsten je dobila i poljska predstavnica Alicja, koja je video tog trenutka podelila na TikToku, gde je brzo privukao veliku pažnju.

Foto: aliciaszemplinska/tiktok

"Ljudi, mislim da sam se udala za Sal Da Vincija", piše u tekstu preko videa. I sama Alicja se u videu našalila: "Sad smo venčani, ok", a u opis je dodala: "Službeno je."

Video je u šest dana od objave prikupio više od 500 hiljada pregleda i mnoštvo komentara. "Jeeee, prvo venčanje sa Evrosonga, sad je samo pitanje jesam li i ja pozvan… ", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Jao, čestitam". "Čestitke", našalio se još neko.

Ko su Alicja i Sal Da Vinci?

Alicja Maria Szemplińska (23), koja nastupa pod imenom Alicja, poljska je pevačica koja je postala poznata nakon pobede u 10. sezoni šoua The Voice of Poland 2019. godine. Na Evroviziju je stigla sa pesmom "Pray", a osim scenskim autfitom, pažnju je privukla i prozirnom belom haljinom na tirkiznom tepihu.

Sal Da Vinci italijanski je pevač, glumac i televizijska zvezda koji je decenijama prisutan na italijanskoj muzičkoj i pozorišnoj sceni. Na Evroviziju predstavlja Italiju sa pesmom "Per sempre sì", a mnogi su se iznenadili kada su saznali da ima 57 godina.

(Kurir.rs/Index)