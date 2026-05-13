Finski hard rok bend " Lordi" pre 20 godina trijumfovali su na Evroviziji numerom " Hard Rock Hallelujah", a sada su kao specijalni gosti došli u Beč kako bi podržali takmičare na 70. Pesmi Evrovizije.

Njihov specifični izgled privukao je pažnju svih prisutnih u sali, a momci iz benda i dalje su i te kako zanimljivi, iako su se prvi put okupili davne 1992. godine.

U kratkom obraćanju za "Mondo" otkrili su da znaju pomalo srpski jezik, a u jednom momentu su i sočno opsovali.

Podsetimo, pred prvo polufinale, članovi ovog benda pohvalili su predstavnike Srbije na takmičenju, bend "Lavina".

Na pitanje novinara koje takmičarske pesme je preslušao ove godine, Mr Lordi je odgovorio „Ne baš sve, no čuo sam pesmu srpske grupe Lavina – bila je heavy, neka vrsta metal numere. Zvučali su mi kao Merilin Menson na srpskom i baš mi se svidela ta pesma.“

Frontmen Lavine, Luka Aranđelović, više puta je naglasio da mu je, od svih takmičara na Evroviziji ikad, upravo najdraža grupa Lordi.

„Kao klinac, jer sam imao 8 godina kada su Lordi pobedili, bio sam vatreni fan ovog benda. Znao sam sve o njima – svaku pesmu, svaki stih, svaki kostim. Bio sam fasciniran njihovim nastupom i maštao da ih jednog dana upoznam. Čuo sam da će ove godine gostovati u Beču i iskreno se nadam da ću biti u prilici da ih sretnem“, rekao je Luka.