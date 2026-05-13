Slušaj vest

Grčki pevač Akilas, a koji važi za jednog od favorita za pobedu na Evroviziji, doživeo je manju nezgodu nakon nastupa u prvom polufinalu pri čemu je zadobio lakšu povredu.

Ovaj temperamentni pevač se oglasio o otkrio o čemu se tačno radi. Naime, nakon objave rezultata bio je toliko uzbuđen da je počeo da skače i pleše po prostoru u kojem se održava takmičenje. U tom trenutku je došlo do povrede, istegao je leđni mišić.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup Akilasa na Evroviziji:

1/12 Vidi galeriju Grčka, Evrovizija 2026 Foto: Printskrin RTS1

- Nakon objave rezultata bio sam toliko srećan, skakao sam i plesao i doživeo mali incident. Malo sam istegao mišić u leđima - rekao je on za Wiwibloggs.

Zbog povrede, Akilas je bio prinuđen da otkaže neke obaveze, ali je istakao da to neće uticati na njegov nastup u finalu.

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Ne 52.95% Da 37.61% Samo finale 9.43%

- Ne brinite, bićemo dobro do finala. Danas me samo malo boli, ali želeo sam da dođem. Morao sam da otkažem neke stvari kako bih se odmorio za naredne dane. Hvala vam na ljubavi i podršci - poručio je pevač.

(Kurir.rs/Telegraf)