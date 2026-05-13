Slušaj vest

Grčki pevač Akilas, a koji važi za jednog od favorita za pobedu na Evroviziji, doživeo je manju nezgodu nakon nastupa u prvom polufinalu pri čemu je zadobio lakšu povredu.

Ovaj temperamentni pevač se oglasio o otkrio o čemu se tačno radi. Naime, nakon objave rezultata bio je toliko uzbuđen da je počeo da skače i pleše po prostoru u kojem se održava takmičenje. U tom trenutku je došlo do povrede, istegao je leđni mišić.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup Akilasa na Evroviziji:

Grčka, Evrovizija 2026 Foto: Printskrin RTS1

- Nakon objave rezultata bio sam toliko srećan, skakao sam i plesao i doživeo mali incident. Malo sam istegao mišić u leđima - rekao je on za Wiwibloggs.

Zbog povrede, Akilas je bio prinuđen da otkaže neke obaveze, ali je istakao da to neće uticati na njegov nastup u finalu.

Anketa

Da li ćete gledati Evroviziju?

- Ne brinite, bićemo dobro do finala. Danas me samo malo boli, ali želeo sam da dođem. Morao sam da otkažem neke stvari kako bih se odmorio za naredne dane. Hvala vam na ljubavi i podršci - poručio je pevač.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustitePop kultura"Ženo, zaboravljaš da te cela država sluša": Duški Vučinić pevač poslao poruku nakon njenog komentarisanja Evrovizije
Duška Vučinić
Pop kulturaOvo je devojka Luke Aranđelovića iz grupe Lavina: Objava lepe Marije nakon polufinala Evrovizije uzburkala mreže
Luka Aranđelović, Marija
Pop kulturaŠta znače tetovaže predstavnica Hrvatske na Evroviziji: Zbog pesme koju je radila Srpkinja izbio međunarodni skandal, a evo šta se krije iza svega
Grupa Lelek, Evrovizija 2026
Pop kulturaOglasila se Zorja nakon prolaska Hrvatske u finale Evrovizije: Grupa Lelek je nije povela u bekstejdž, a njena reakcija iznenadila
sequence-01.02-30-12-05.still005.jpg

Ko su momci iz benda Lavina koji predstavljaju Srbiju na Evroviziji? Izvor: Kurir