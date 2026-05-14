Večeras je drugo polufinale Evrovizije, a oni su opasna konkurencija našoj Lavini: Evo ko sve nastupa
Drugo polufinale Evrovizije 2026 održava se večeras u Beču, a publiku očekuje još jedna uzbudljiva evrovizijska noć. Nakon prvog polufinala, u kojem je Srbija sa grupom „Lavina“ izborila mesto u velikom finalu, sada je red na nove takmičare koji će pokušati da se domognu završnice najgledanijeg muzičkog takmičenja u Evropi.
Večeras će nastupiti predstavnici 15 zemalja, ali će samo njih deset nastaviti takmičenje i pridružiti se finalistima koje ćemo gledati u subotu, 16. maja.
Srbija je već u finalu, večeras nastupaju i zemlje iz regiona
Predstavnici Srbije, grupa „Lavina“, pre dve večeri uspeli su da obezbede prolazak dalje, a večeras će se znati ko će im se još pridružiti u finalnoj večeri.
Posebnu pažnju domaće publike privlače zemlje iz komšiluka, pa će se večeras na sceni naći predstavnici Bugarske, Rumunije i Albanije. Njihovi nastupi mogli bi da budu među najpraćenijima u regionu, posebno jer se uoči polufinala sve više komentarišu šanse zemalja koje se bore za jedno od deset mesta u finalu.
Kladionice izdvojile favorite
Prema trenutnim prognozama kladionica, dve zemlje se posebno izdvajaju kao favoriti za prolazak u finale – Danska i Australija. Njima se predviđa gotovo siguran plasman, dok se visoko kotiraju i Rumunija i Ukrajina.
Ipak, Evrovizija je poznata po iznenađenjima, pa ostaje da se vidi da li će publika glasovima potvrditi prognoze ili će neko od takmičara iz drugog plana napraviti preokret večeri.
Redosled nastupa u drugom polufinalu Evrovizije 2026
Večerašnje polufinale otvara Bugarska, dok će poslednja nastupiti Norveška. Zvanični redosled nastupa izgleda ovako:
- Bugarska: Dara – Bangaranga
- Azerbejdžan: Živa – Just Go
- Rumunija: Aleksandra Kapitanesku – Choke Me
- Luksemburg: Eva Marija – Mother Nature
- Češka: Daniel Ziska – Crossroads
- Jermenija: Simon – Paloma Rumba
- Švajcarska: Veronika Fuzaro – Alice
- Kipar: Antigoni – Jalla
- Letonija: Atvara – Ēnā
- Danska: Soren Torpegor Lund – Før vi går hjem
- Australija: Delta Gudrem – Eclipse
- Ukrajina: Leleka – Ridnym
- Albanija: Alis – Nân
- Malta: Ajdan – Bella
- Norveška: Jonas Lov – Ya Ya Ya
Deset zemalja ide dalje
Iz drugog polufinala u finale prolazi deset zemalja. One će se u subotu boriti za pobedu sa finalistima iz prvog polufinala, zemljom domaćinom i članicama takozvane „velike petorke“.
