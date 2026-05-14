Drugo polufinale Evrovizije 2026 održava se večeras u Beču, a publiku očekuje još jedna uzbudljiva evrovizijska noć. Nakon prvog polufinala, u kojem je Srbija sa grupom „Lavina“ izborila mesto u velikom finalu, sada je red na nove takmičare koji će pokušati da se domognu završnice najgledanijeg muzičkog takmičenja u Evropi.

Večeras će nastupiti predstavnici 15 zemalja, ali će samo njih deset nastaviti takmičenje i pridružiti se finalistima koje ćemo gledati u subotu, 16. maja.

Srbija je već u finalu, večeras nastupaju i zemlje iz regiona

Predstavnici Srbije, grupa „Lavina“, pre dve večeri uspeli su da obezbede prolazak dalje, a večeras će se znati ko će im se još pridružiti u finalnoj večeri.

Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma. Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posebnu pažnju domaće publike privlače zemlje iz komšiluka, pa će se večeras na sceni naći predstavnici Bugarske, Rumunije i Albanije. Njihovi nastupi mogli bi da budu među najpraćenijima u regionu, posebno jer se uoči polufinala sve više komentarišu šanse zemalja koje se bore za jedno od deset mesta u finalu.

Kladionice izdvojile favorite

Prema trenutnim prognozama kladionica, dve zemlje se posebno izdvajaju kao favoriti za prolazak u finale – Danska i Australija. Njima se predviđa gotovo siguran plasman, dok se visoko kotiraju i Rumunija i Ukrajina.

Ipak, Evrovizija je poznata po iznenađenjima, pa ostaje da se vidi da li će publika glasovima potvrditi prognoze ili će neko od takmičara iz drugog plana napraviti preokret večeri.

Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP / Profimedia

Redosled nastupa u drugom polufinalu Evrovizije 2026

Večerašnje polufinale otvara Bugarska, dok će poslednja nastupiti Norveška. Zvanični redosled nastupa izgleda ovako:

  • Bugarska: Dara – Bangaranga
  • Azerbejdžan: Živa – Just Go
  • Rumunija: Aleksandra Kapitanesku – Choke Me
  • Luksemburg: Eva Marija – Mother Nature
  • Češka: Daniel Ziska – Crossroads
  • Jermenija: Simon – Paloma Rumba
  • Švajcarska: Veronika Fuzaro – Alice
  • Kipar: Antigoni – Jalla
  • Letonija: Atvara – Ēnā
  • Danska: Soren Torpegor Lund – Før vi går hjem
  • Australija: Delta Gudrem – Eclipse
  • Ukrajina: Leleka – Ridnym
  • Albanija: Alis – Nân
  • Malta: Ajdan – Bella
  • Norveška: Jonas Lov – Ya Ya Ya

Deset zemalja ide dalje

Iz drugog polufinala u finale prolazi deset zemalja. One će se u subotu boriti za pobedu sa finalistima iz prvog polufinala, zemljom domaćinom i članicama takozvane „velike petorke“.

 Video: Izjava grupe Lavina nakon prolaska u finale

Lavina izjava Izvor: RTS/Milan Romanjuk