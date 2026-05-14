spreman je za sve

Glumac Slaven Došlo krajem 2024. godine ostvario je jedan od važnih životnih ciljeva — kupio je stan u Beogradu. O tome je tada javno govorio, ne krijući koliko mu znači što je uspeo da reši stambeno pitanje, a sada je ponovo privukao pažnju objavama na društvenim mrežama.

Ovoga puta, Došlo je sa pratiocima podelio da prodaje deo nameštaja iz stana, a pre nego što je objavio fotografije stvari koje su na prodaju, jasno je naglasio pravila za sve zainteresovane kupce.

Slaven Došlo objavio pravila za kupovinu

Glumac je želeo da izbegne dodatna objašnjenja i nesporazume, pa je odmah na početku napisao šta očekuje od onih koji žele da kupe neki od komada nameštaja.

Najvažnije pravilo odnosilo se na preuzimanje stvari. Došlo je poručio da kupci moraju sami da dođu na adresu i organizuju prevoz.

– Morate biti sposobni da sami dođete po deo nameštaja i odvezete ga. Upišite svoju ponudu i kada biste mogli da dođete po nameštaj – napisao je on.

Nakon toga, počeo je da objavljuje fotografije nameštaja koji prodaje, uz cene i osnovne informacije.

Komoda, plakar i francuski ležaj na prodaju

Prvo je na prodaju stavio komodu, za koju je tražio 10.000 dinara. Ubrzo je objavio i da prodaje veliki plakar, čija je cena bila 550 evra.

Na spisku se našao i francuski ležaj, za koji je glumac tražio 120 evra.

Njegova objava je očigledno brzo privukla pažnju, jer je Došlo ubrzo podelio i da je rasprodaja već počela. Kako je otkrio, za sada je uspeo da proda komodu.

Stan na Vračaru još uvek oprema

Došlo je krajem prošle godine kupio stan na Vračaru, koji, kako se navodi, još uvek oprema. Glumac je ranije za Kurir govorio o tome koliko mu znači što je uspeo da kupi nekretninu.

– Osećam se vrlo privilegovano u odnosu na to kako moja generacija živi. Uspeo sam da kupim stan – rekao je ranije za Kurir.

Video: Slvaen Došlo o glumačkim izazovima