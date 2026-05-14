Na večerašnjoj premijeri filma "A Women's Life"na Kanskom festivalu (12 - 23. maj) pojavila se u zlatnoj haljini koja je miks jednostavnog kroja i neobičnog izreza preko grudi. Hande Erčel je pre samo mesec i po dana bila akterka velikog skandala u Turskoj, a afere je stalno prate.

Turska glumica Hande Erčel bila je početkom ove godine na Nedelji mode u Parizu, zadesio ju je veliki skandal zbog hapšenja, a onda je doputovala u Kan, gde je crvenim tepihom prošetala i Demi Mur.

Na istoj filmskoj premijeri na Kanskom festivalu pojavila se i poznata ruska glumica.

Hande Erčel koju naša publika poznaje po ulogama u sapunicama "Pokucaj na moja vrata, jubav ne razume reči", "Ćerke sunca" i "Prsten", našla se pre meseci po dana u centru skandala nakon što je Istanbulsko javno tužilaštvo izdalo nalog za njeno privođenje, u sklopu velike policijske akcije usmerene protiv krijumčarenja i konzumacije narkotika među poznatim ličnostima u Turskoj.

Istraga je pokrenuta nakon svedočenja bivših radnika biznismena Kasima Garipoglua, koji su otkrili detalje o njegovim zatvorenim noćnim zabavama pod nazivom "Divine Circus". Te žurke su se navodno dešavale u jednoj vili na Bosforu. Turska glumica našla se na spisku osumnjičenih zajedno sa svojim bivšim dečkom, milijaredom Hakanom Sabandžijem.

U momentu kada je izdat nalog za njeno hapšenje, glumica je bila u Londonu na usavršavanju. Izjavila je da će što pre doći u Tursku i dati izjavu.

Po povratku u zemlju, privedena je na aerodromu radi davanja iskaza, nakon čega je puštena da se brani sa slobode. Zvanični toksikološki nalazi Sudske medicine pokazali su da je bila negativna na testu na narkotike. Poručila je da nikada nije koristila nedozvoljene sustance.

Aferu je doživela i dok je trajala njena veza sa milijarderom Hakanom Sabandžijem. Njegova majka Arzu Sabandži je uporno nije prihvatala za snaju. Raskinuli su krajem 2025. godine.

Situaciju je pogoršala i bivša partnerka turskog milijardera Ajgun Ajdin koja je na Instagramu objavila njihove privatne poruke, a pre njegovog raskida sa Hande, javno je govorila da čeka dete sa njim. Zbog konstantnog vređanja on ju je prijavio policiji, nakon čega je dobila zabranu prilaska, dok je nekoliko dana provela u zatvoru.

Ajgun je optuživala Hande da pokušava da plastičnim operacijama što više liči na nju, a sve kako bi dobila pažnju Sabandžija. I turska javnost kritikuje glumicu da je imala niz korekcija. Ovako je Hande Erčel izgledala ranije.

Kritikovali su je i nakon premijere filma Rüzgara Bırak zbog eksplicitnih scena. Glumica je oštro odgovorila kritičarima tvrdeći da ovaj projekat namenjen internacionalnom tržištu i da umetnost ne treba posmatrati kroz prizmu „skandala”.

