Slušaj vest

U prvom polufinalnoj noći Evrovizije u Beču, Srbija je prošla u finale, a društvene mreže su se, po starom dobrom običaju, ponovo usijale od pitanja – kako to da na Evroviziji učestvuju zemlje koje uopšte nisu u Evropi?

Podsetite se kako je izgledao nastup naših momaka:

1/9 Vidi galeriju Grupa Lavina, Evrovizija 2026 Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Publika je tokom prve večeri gledala predstavnike 15 država, među kojima je bio i Izrael, dok će u drugom polufinalu nastupiti i Australija i Azerbejdžan. Tu je i Jermenija, koja geografski nije evropska država, ali se politički i kulturno često svrstava uz Evropu.

Odgovor na ovu evrovizijsku misteriju zapravo je prilično jednostavan - ključ nije geografija, već članstvo u Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU). Sve države koje su deo ovog saveza javnih servisa mogu da pošalju svog predstavnika na takmičenje, bez obzira na to da li se fizički nalaze u Evropi ili ne.

Poglededajte u galeriji fotografije predstavnika Izraela:

1/5 Vidi galeriju Izraelski predstavnik na Evroviziji Foto: GEORG HOCHMUTH / APA / Profimedia, Eurovision Song Contest/youtube

Zanimljivo je da među članicama EBU postoje i zemlje poput Maroka, Tunisa, Libana, Jordana i Egipta. Maroko je čak jednom nastupio na Evroviziji, davne 1980. godine, a iako je pevačica osvojila samo sedam poena, to je pokrenulo njenu uspešnu karijeru, ali je sledeće godine kralj Hasan II navodno odlučio da se Maroko povuče s Evrovizije i više nikad ne učestvuje, bez zvaničnog objašnjenja.

Sa druge strane, svedoci smo da su neke druge države ove godine odustajale od učešća uglavnom zbog političkih razloga i odnosa prema Izraelu.

A Australija?

A kad je reč o Australiji, ona je posebna priča. Australijanci su veliki fanovi Evrovizije, pa ih je EBU 2015. pozvao kao specijalne goste za 60. rođendan takmičenja. Plan je bio da nastupe samo jednom, ali su se toliko dobro uklopili da im se poziv produžava iz godine u godinu.

(Kurir.rs/Mondo)

VIDEO: Ko su momci iz benda Lavina: