Frenk Sinatra iza sebe je ostavio bezvremenske hitove koji i danas odolevaju vremenu, a uz to je bio poznat i po svom često skandaloznom životu. Bio je omiljena zvezda Holivuda, žene su ga obožavale, te se tako svojevremeno pisalo da je davne 1947. u hotelu Nacional imao orgije sa čak 12 žena od kojih nije mogao da se pomera, a alkohol se točio u potocima.

"Tokom orgija, koje su trajale 24 sata, na vrata hotelske sobe mu je zakucala kubanska delagacija predvođena časnom sestrom. Sinatra je učesnike orgija smestio u dve spavaće sobe, a delegaciju primio u dnevnom boravku u svilenom ogrtaču i sa šalom oko vrata", opisao je Džejms Kaplan u biografiji o njegovom životu.

Inače, Kaplan je naglasio da je Sinatra bio daleko od simpatičnog muškarca plavih očiju, kako se predstavljao javnosti, i da se ispod tog holivudskog sjaja krio okrutan čovek sklon agresiji, posebno prema ženama, sa vezama u podzemlju i sa mafijašima.

Izdao pokojnog prijatelja

Tako, kada je lepoj glumici Loren Bekol preminuo suprug, čuveni glumac Hemfri Bogart, prvi joj se našao njegov najbolji prijatelj Sinatra.

Nakon sahrane ostao joj je blizak, a ono što je počelo kao druženje brzo je postalo romansa. Sinatra ju je kasnije zaprosio, ali je bio dogovor da se sve drži u tajnosti.

Međutim, nakon što je potpisala autogram za obožavaoca koristeći buduće prezime, sve se saznalo. Sinatra ju je optužio za izdaju, a potom je nestao iz njenog života bez poziva i objašnjenja.

Ljubav sa Avom

Frenk je upoznao Avu Gardner kada je imala samo 18 godina i bila na početku karijere. Iako je mislio da je najlepša žena koju je video, glumica je bila premlada za njega, ali se sve promenilo 6 godina kasnije.

"Znala sam da je oženjen i zaista, oženjeni muškarci se nisu dobro kotirali na mojoj lestvici, ali bio je zgodan, šarmantan i očigledno očaran mnome", kasnije je rekla. Te večeri otišli su i na piće i kasnije završili u njegovoj sobi.

"Oboje smo bili ljubomorni, impulsivni. Kad izgubim živce, gotovo je. Takav je i on", rekla je o njihovoj vezi Ava.

Inače, Sinatra je zbog nje ostavio ženu, a kasnije su se i venčali, no Ava ga je varala na svakom koraku.

Frenk je stalno bio u strahu da će je izgubiti, smetali su mu muškarci s kojima je bila pre njega i stalno se plašio muškaraca s kojima je radila.

Na kraju je Ava ta koja je presekla i tražila razvod, a on je u očaju pokušao sebi da preseče vene da bi je vratio. No, fatalna Ava nije reagovala. Nije ga čak ni posetila u bolnici. Iako su kasnije ostali dobri prijatelji, Frenkova ćerka Tina je kasnije otkrila da je nikad nije preboleo.

