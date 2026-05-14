Slušaj vest

Dok su se u Beču nizali nastupi, scenski efekti i evrovizijski favoriti, publika u Srbiji imala je još jedan razlog da ne skida pogled sa prenosa. Pored pesama i glasanja, veliku pažnju privukli su komentari Duške Vučinić, dugogodišnje novinarke i komentatorke RTS-a, koja je i ove godine uspela da napravi poseban šou iz komentatorske kabine.

Njene opaske tokom prvog polufinala Evrovizije 2026 brzo su počele da se šire društvenim mrežama, a mnogi su zaključili da bez njenog sarkazma, ironije i neočekivanih poređenja prenos za domaću publiku ne bi bio isti.

Duška Vučinić Foto: RTS Printscreen

Nije joj bilo smešno

Već na početku večeri bilo je jasno da Duška nije naročito oduševljena humorom organizatora. Skečevi koji su, po svemu sudeći, trebalo da nasmeju publiku, kod nje nisu prošli najbolje.

– Dakle, momenat koji je predviđen da nas nasmeje sigurno neće. No, nećemo obraćati pažnju na ovakve skečeve i duhovitosti jer... – poručila je ona u svom stilu.

Podsećamo, večeras je na programu i drugo polufinale Evrovizije koje možete pratiti na Kuriru. Redosled nastupa pogledajte OVDE:

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Ne 52.86% Da 37.66% Samo finale 9.48%

Ni scenaristi nisu prošli bez komentara, posebno zbog konstantnog podsećanja na jubilej takmičenja.

– Nekoliko puta ćemo se podsećati da je ovo takmičenje za Pesmu Evroviziju sedamdeseto po redu i slušaćemo i večeras i u četvrtak i u subotu. Tako je duhovit i inspirativan bio scenarista.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup Lavine:

1/9 Vidi galeriju Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma. Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Moldavija u svim bojama

Duška nije štedela ni izvođače. Povratak Moldavije na evrovizijsku scenu opisala je rečenicom koja se odmah izdvojila među komentarima večeri.

– Dakle, Moldavci su se vratili na Evroviziju u tipičnom moldavskom veselju. Nijedna boja na sceni nije zafalila.

Posebno je zapazila i publiku u dvorani, pa je atmosferu u Beču uporedila sa prošlogodišnjom.

– Za razliku od prošlogodišnje publike u Bazelu, čini mi se da je ova u Beču nekako mnogo veselija i lepše navija. Nekako su radosniji ljudi. Ili je možda ove godine bila skuplja karta.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup Moldavije:

1/15 Vidi galeriju Moldavija, Evrovizija 2026 Foto: Printskrin RTS1

Mali princ, Elton Džon i Petar Pan

Tokom prenosa nizale su se asocijacije koje su gledaoce nasmejale više od samog programa. U jednom trenutku Duška je spojila Malog princa, Eltona Džona i Petra Pana u komentar koji se već prepričava.

– Ne znam da li ste to videli. Bio je Mali princ koji više ličio na Eltona Džona. Doduše, večeras je tigrić, tako da dobro veče Petre Pane.

Još jedna njena opaska posebno je privukla pažnju, jer je nastup povezala sa starom serijom i jednom neobičnom ljubavnom slikom.

Foto: Gordan Jović/ Rts

– Oni su meni nekako tako umirujući, kao neki besedinčići, pa ko kako odreaguje. Kao iz neke špice stare serije koja podržava ljubav, na primer između ilegalke i legalke. Nešto kao Marija i Tihi iz Otpisanih. Eto, tako ja njih zamišljam.

Voditelj na meti modne kritike

Ako je neko mislio da će voditelji proći nezapaženo, prevario se. Jedan od autfita posebno je okupirao Duškinu pažnju, pa je usred programa dobio i modnu recenziju.

– Međutim, šta god on sad izgovorio, ja bih vam skrenula pažnju na njegov koktel, kostim, odelo, šta god ovo da, da jeste. Nekako kao na zalasku karijere i vapaj za mladošću. Ali zaista ga stilista ne voli. Čovek kao da je iskočio iz filma Liberace. Stvarno mi ga je mnogo žao.

Ni kasnije nije mogla da se otme utisku.

Foto: Printskrin RTS1

– Još Bože, kad vidim ovog čoveka ovako obučenog. Liberace himself.

A onda još jednom:

– Još Bože, ja, ja neprestano kako pogledam ekran, vidim ovog čoveka i, i, i ceo ovaj autfit. No, dobro.

Bumbari za ceo život

Jedan od komentara koji je izazvao najviše reakcija odnosio se na nastup koji joj je probudio vrlo slikovitu asocijaciju.

– Ovi su sigurno bili neki bumbari u prethodnom životu. Kad kažem bumbari, ne mislim na one ultra bogate, nego na insektiće. Svaki njihov nastup i svako pojavljivanje u istom autfitu i ovo mahanje ručicama. Znači, do kraja života će biti bumbari.

Duška se osvrnula i na takmičarke koje su, kako je navela, svojevremeno lansirale sladoled u Estoniji, pa im je u svom maniru dala poslovni savet.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup Estonije:

1/16 Vidi galeriju Estonija, Evrovizija 2026 Foto: Printskrin RTS1

– Opa, lac! Koliko je zapravo lepo. 2003. godine devojke su lansirale sopstveni sladoled koji je od tada jedan od najprodavanijih u Estoniji. Dostupan je u četiri ukusa. Mislim ja sam kao promoter. U stvari, samo želim da kažem: devojke: "Držite se tog sladoleda."

Lateks, šljokice i umor

Kako je veče odmicalo, komentari su postajali sve direktniji. Duška je priznala da su joj se scenski kostimi već potpuno pomešali.

– Sve ove kožne šljokice i korseti su mi se nekako pomešali večeras. Pa ko zna šta nas čeka sve do četvrtka.

Nije sakrila ni umor od programa.

- Šest minuta je trajala ova pesma, možda i više. Sve je to moglo mnogo kraće. U nadi da će ući u finale.

Potom je dodala:

– Nema nikad kraja ovoj večeri.

Foto: Kurir Televizija

A kada se bližio nastup Srbije, Duška je jasno stavila do znanja šta publika čeka.

– Ali mi žurimo na ono petnaesto mesto koje nas čeka uskoro.

„O Bože, što volim ove svestrane“

Pojedini opisi izvođača takođe su izazvali njenu kratku, ali upečatljivu reakciju.

– I stručnjak za muzičko pozorište. O bože, što volim ove svestrane. Dobro.

Ni pokušaji humora u programu nisu je osvojili.

– Sada to kao treba da bude jako duhovito. To uopšte nije duhovito.

A onda je dodala i komentar koji je zvučao kao olakšanje:

– Da sam jako srećna što nisam pristala da budem deo ove zabave.

Foto: Petar Aleksić

Ni konfete nisu popravile utisak.

– Konfete, kako, kako da ne.

Drama zbog Srbije

Ipak, najjači trenutak večeri dogodio se tokom proglašenja finalista. Napetost je rasla iz minuta u minut, a kada je konačno izgovoreno ime Srbije, Duška nije uspela da sakrije emocije.

– Serbia! O, majko moja, hvala ti, vo ime Oca i Sina, da je ovo se desilo. Živa nisam bila. Dobro. Srbija je u finalu. Raduj se Srbijo.

Upravo ta reakcija postala je jedan od najdeljenijih momenata večeri. Jer, dok Evrovizija ima svoje favorite, nastupe i bodove, publika u Srbiji očigledno ima još jednu tradiciju - da uz takmičenje pažljivo sluša i Dušku Vučinić.

Video: Izjava grupe Lavina nakon prolaska u finale