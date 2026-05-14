Izraelska televizija Kan uputila je izvinjenje hrvatskoj grupi Lelek, ovogodišnjim predstavnicama Hrvatske na Evroviziji 2026, nakon što je njihova objava na društvenim mrežama izazvala burne reakcije.

Sporni komentar odnosio se na scenski izgled hrvatskih predstavnica, ali su ga članice grupe doživele kao ismevanje njihove kulture, poruke pesme i simbolike koju su ponele na evrovizijsku scenu. Nakon reakcije grupe Lelek, objava je uklonjena, a iz izraelskog javnog servisa poručili su da im nije bila namera da uvrede ni hrvatsku delegaciju ni hrvatsku javnost.

Uklonili objavu

Iz televizije Kan naveli su da će se izvinjenje preneti i šefu hrvatske delegacije.

– Nikada nam nije bila namera da uvredimo hrvatsku delegaciju ili hrvatsku javnost. Izvinjavamo se zbog objave i ovo izvinjenje prenećemo i šefu hrvatske delegacije – poručili su iz izraelske televizije.

Njihovo izvinjenje usledilo je nakon što su Lelekice na Instagramu podelile snimak ekrana sporne objave i jasno poručile da ih je komentar uznemirio.

Šta je zasmetalo Lelekicama?

Grupa Lelek, Evrovizija 2026 Foto: Promo/Ante Odak

Kan je, uz snimak hrvatskog nastupa, objavio komentar na hebrejskom koji se odnosio na scensku šminku i izgled članica grupe. U prevodu, poruka je glasila: „Kad preteraš sa tetovažama od kane u Ejlatu“, dok je u opisu stajalo: „Baš preteruju“. Eilat je poznati izraelski turistički grad na Crvenom moru, a poređenje je mnogima delovalo kao podsmeh scenskoj estetici hrvatskog nastupa.

Međutim, za Lelekice taj izgled nije bio običan scenski detalj. Kako su ranije objašnjavale, simboli i šare koje nose na sceni imaju dublje značenje i vezane su za kulturnu i istorijsku simboliku potlačenih žena.

Zbog toga su članice grupe poručile da ih je objava posebno pogodila.

Grupa Lelek, Evrovizija 2026 Foto: Promo/Ante Odak

– Uznemirili su nas komentari izraelske televizije Kan, u kojima su ismevali našu kulturu i žrtve potlačenih katoličkih žena. Posebno je uznemirujuće ismevati žene koje pevaju o ženskom bolu i patnji, dok pritom pokazuju potpuni nedostatak empatije i poštovanja prema tuđoj patnji – napisale su Lelekice.

Komentari se usijali

Izvinjenje izraelske televizije nije smirilo sve reakcije. Naprotiv, ispod objava na društvenim mrežama nastavili su da se nižu komentari fanova Evrovizije, a mnogi su smatrali da je Kan morao bolje da razume simboliku nastupa pre nego što se našalio na njen račun.

– Vi se stvarno ponašate kao da ste izabrani narod – napisao je jedan korisnik.

– Problem je što ne prepoznajete koliko drugima njihova istorija i tradicija znače. Zato bi trebalo da se uzdržite od takvih komentara ili se bar bolje upoznate sa istorijom drugih naroda – glasio je drugi komentar.

Bilo je i onih koji nisu poverovali da je izvinjenje iskreno.

– Kad neko stalno mora da se izvinjava za iste stvari, teško je verovati da mu je stvarno žao – pre izgleda kao da pokušava da smiri reakcije javnosti – napisao je jedan korisnik na Iksu.

Jedan od oštrijih komentara glasio je:

– Prestanite, vas niko ne želi na Evroviziji.

Hrvatska prošla u finale

Drama oko objave dogodila se nakon prvog polufinala Evrovizije, u kojem je grupa Lelek sa pesmom „Andromeda“ obezbedila mesto u velikom finalu. Njihov nastup od početka je izazivao pažnju zbog snažne vizuelne simbolike, vokalnog izraza i poruke pesme, a upravo ti elementi našli su se u centru sporne objave izraelskog emitera.

Video: Intervju grupe Lelek pred Evroviziju