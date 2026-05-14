Švedska predstavnica na "Evroviziji 2026", Felicia, ostala je bez glasa samo tri dana uoči velikog finala takmičenja, zbog čega su otkazani svi njeni planirani intervjui.

Posledica napornog rasporeda

"Felisia se probudila sa jedva prepoznatljivim glasom. Tirkizni tepih, pevanje, dugi dani u suvoj dvorani, uzvici veselja i neprestani razgovori uzeli su danak", poručili su iz SVT u imejlu upućenom švedskim medijima u Beč.

Nije reč o bolesti

Iz SVT-a naglašavaju kako uzrok nije bolest.

"Srećom, nije bolesna, ali joj je savetovano da se uzdrži od govora bar tokom srede. Zbog toga, nažalost, moramo da otkažemo današnje planirane intervjue", stoji u saopštenju.

Felisia se sa pesmom "My System" plasirala u subotnje finale Evrovizije nakon nastupa u polufinalu održanom u utorak.

Problemi i u polufinalu

Nastupala je na pozornici u Beču kada je došlo do neplaniranog problema sa kostimom - maska koju je nosila skliznula joj je usred nastupa. Na pozornicu je izašla sa crnom svetlucavom maskom koja joj je prekrivala donji deo lica, što je deo njenog prepoznatljivog scenskog identiteta.

Međutim, u trenutku kada se promenila rasveta i pozornica nakratko zamračila, maska je pala. Kada su se reflektori ponovo upalili, Felicia je i dalje nosila velike naočare, ali bez maske koja je trebalo da ostane deo koreografije i vizuelnog koncepta nastupa.

