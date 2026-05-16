Svi ljubitelji kultne franšize "Brzi i žestoki" dobro se sećaju preslatke devojčice koja je nekada ponosno stajala uz svog oca, legendarnog glumca Pola Vokera. Danas, ta ista devojčica, Medou Voker, ima 27 godina, izrasla je u prelepu mladu ženu i sve češće dominira javnom scenom kao potpuno samostalna figura.

Na Filmskom festivalu u Kanu je juče zasenila sve prisutne pojavivši se rame uz rame sa zvezdama "Brzih i žestokih", poput Vina Dizela i Mišel Rodrigez, na svečanoj proslavi četvrt veka postojanja ovog filmskog hita.

Medou Voker Foto: Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia

Njen život iz korena se promenio kada je imala samo 15 godina. Tog kobnog 30. novembra 2013. godine, njen otac je tragično izgubio život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći. Da vreme ne leči sve rane i da praznina ne bledi, pokazala je prošle godine na godišnjicu njegove smrti, kada je uz dirljive arhivske snimke podelila potresne reči: "12 godina bez tebe... Voleću te zauvek."

Gubitak bliskog prijatelja i danas teško pada čuvenom Vinu Dizelu, koji je Pola Vokera uvek nazivao bratom. Njegova poruka takođe je slomila srca fanova:

- Dvanaest godina... Ne prođe ni dan... Nedostaješ mi. Univerzum mi stalno šalje anđele. Znam da si deo toga... Večno bratstvo. Volim te zauvek... - napisao je on tada.

Odnos između Vina i Medou ostao je neraskidiv, do te mere da joj je slavni glumac vremenom postao kum. Upravo ju je on, u oktobru 2021. godine, emotivno ispratio do oltara na njenom venčanju sa Luisom Torntonom-Alanom u romantičnoj atmosferi Dominikanske Republike. Ipak, bračna idila nije potrajala, pa je krajem 2025. godine javnost iznenadila vest o njihovom razvodu. Par se oglasio zajedničkom izjavom:

Medou Voker, Vin Dizel Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Nakon dve divne godine braka, doneli smo odluku da se sporazumno rastanemo. Ovo je zaista obostrana odluka."

Bivši supružnici su se razveli u miru, ističući da će jedno drugom i dalje pružati podršku, zadržavši međusobno poštovanje i toplinu.

Danas je uspešan model

Iako je odavno postala deo javnog sveta, mnogi se pitaju čime se Medou zapravo bavi kada nije u društvu holivudske elite. Danas ova dvadesetsedmogodišnjakinja uspešno korača svetskim modnim pistama, radi kao model i redovno krasi prestižna modna snimanja. Pored manekenstva, postepeno preuzima i očevo filmsko nasleđe.

Nakon što je uveličala premijeru devetog dela filma, a zatim i dobila ulogu u snimanju epizode "Brzih i žestokih 10", uveliko se priča da ćemo je gledati i u jedanaestom nastavku koji izlazi 2027. godine. Za milione fanova sage, ovo je neverovatno emotivno, s obzirom na to da je lik njenog oca, Brajan O'Koner, do danas ostao jedan od najomiljenijih.

Zanimljivo je, međutim, da bi njen profesionalni izbor verovatno iznenadio njenog oca. Pol Voker je svojevremeno javno priznao da za svoju naslednicu priželjkuje potpuno drugačiju budućnost – mirniju i ozbiljniju karijeru, sigurnu i zaštićenu od nemilosrdnog sveta šou-biznisa. Ipak, život je za nju imao druge planove.

