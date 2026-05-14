Slušaj vest

Nikada nije bio zavodnik u rangu Breda Pita ili Džordža Klunija, ali je uspeo da čak pet žena dovede do oltara. Aktuelna, Riko Šabata, tri godine je mlađa od njegovog starijeg sina. No, izgleda da se pored nje i sam Nikolas Kejdž podmladio za bar dve decenije. Bar je takav utisak ostavio posle premijere serije Spider-Noir, održane sinoć u Njujorku.

Iako je Kan ovih dana centar filmskih i ostalih šou-biz dešavanja, u toj trci ne zaostaju ni velike svetske metropole, posebno zbog činjenice da su organizatori odlučili da 79. izdanje prestižnog festivala protekne bez holivudskih blokbastera i sličnih ostvarenja skupe produkcije. Tako je sinoć u Njujorku veliku pažnju izazvala premijera superherojske serije "Spider-Noir", u kojoj glavnu ulogu tumači Nikolas Kejdž.

Nikolas Kejdž i Riko Šibata Foto: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Da nije malo star da igra akcionog heroja, neku noar verziju Čoveka Pauka? Pa, kad vidite najnovije fotografije slavnog glumca, shvatićete da možda i nije. Kejdž je u januaru proslavio 62. rođendan, ali svi koji su ga sinoć videli slažu se da izgleda kao da ima bar 15 godina manje. Da nije popio eliksir mladosti? Ili ga je bocnuo taj čudesni pauk, ulivši mu novu energiju i supermoći, "kao na filmu"?

"Izgleda kao da je pobegao iz muzeja voštanih figura", primetio je neko. "Neverovatno da ceo Holivud ide kod istog hirurga", komentarisali su drugi. Mnogi su se pitali i šta se desilo sa kosom. Sveže je ofarbana, to je jasno, ali mu nekako čudno stoji, a ni zulufi mu baš ne laskaju. No, Nikolas Kejdž voli taj retro, elvisovski look u kombinaciji sa ekscentričnim stilom, i od toga ne odustaje bez obzira na mišljenja dežurnih kritičara, koji bi mu svakako već našli neku manu.

Nikolas Kejdž Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Društvo na crvenom tepihu, u ovom slučaju sivom, pravila mu je tri decenije mlađa supruga Riko Šibata, s kojom je u septembru 2022. dobio ćerku August Frančesku.

Svoje peto sudbonosno "da" izgovorio je 16. februara 2021, na dan kada je rođen njegov otac August Kopola, brat legendarnog sineaste Frensisa Forda Kopole. Među gostima je bila i Nikolasova treća žena, južnokorejska glumica Alis Kim, s kojom ima sina Kal-Ela. Starijeg Vestona dobio je pre 35 godina tokom kratke veze sa koleginicom Kristinom Fulton.

Bio je u braku sa Patrišom Arket, Elvisovom ćerkom Lizom Mari Prisli, a od šminkerke Erike Koike razveo se posle samo četiri dana. Razlog – bio je previše pijan dok joj se zaklinjao na večnu ljubav.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Nikolas Kejdž u filmu tumači samog sebe: