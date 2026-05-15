Grupa Novi fosili ostavila je dubok trag na jugoslovenskoj pop sceni, a njihove pesme i danas se slušaju kao deo muzičke istorije jedne velike epohe. Publika ih pamti po hitovima koji su nadživeli vreme, ali i po nastupu na „Evroviziji”, kada su predstavljali Jugoslaviju pesmom „Ja sam za ples” i osvojili visoko četvrto mesto.

- To je bila kruna naše karijere. Te godine smo već imali toliko hitova, a Evrovizija je to podigla na viši nivo. Iz četvrtog pokušaja smo pobedili na Jugoviziji, tri puta smo bili drugi. Uvek nam je falilo malo, ali eto, 1987. godine smo uspeli - rekao je ranije Vladimir Kočiš Zec za Kurir.

Taj uspeh mnogi su tada videli kao odskočnu dasku za još veću, pa i međunarodnu karijeru. Ipak, iza velike popularnosti i vedrih pesama koje su pevali, životi pojedinih članova benda obeleženi su teškim gubicima, preranim smrtima i tragedijama koje su ostavile senku nad jednom od najvoljenijih grupa bivše Jugoslavije.

Prvi bubnjar preminuo na rođendan Rajka Dujmića

Jedan od prvih velikih udaraca za grupu dogodio se 7. avgusta 1984. godine, kada je preminuo Slobodan Momčilović Moka, prvi bubnjar i pesnik Novih fosila.

Slobodan Moka Momčilović Foto: Printscreen

Momčilović je imao samo 43 godine, a njegova smrt dodatno je ostala upamćena po tome što se dogodila na rođendan Rajka Dujmića, jednog od osnivača i ključnih autora grupe.

Za bend koji je tada već imao ozbiljan status na muzičkoj sceni, bio je to jedan od prvih bolnih rastanaka sa ljudima koji su učestvovali u stvaranju njegovog identiteta.

Đurđica Barlović preminula nakon što joj je pozlilo na plaži

Posebno potresna bila je smrt Đurđice Barlović, prve pevačice Novih fosila i glasa koji je obeležio ranu fazu benda.

Đurđica je bila sa sinovima na plaži na Pagu kada joj je iznenada pozlilo. Prebačena je trajektom u bolnicu u Zadar, ali lekari nisu uspeli da je spasu. Preminula je u 43. godini, od posledica srčanog udara.

Njena smrt duboko je pogodila publiku, jer je Đurđica bila jedna od onih pevačica čiji se glas vezivao za mladost, nežnost i optimizam jedne generacije.

Sanja Doležal na svoj rođendan sahranila supruga

Nakon Đurđice, mesto pevačice u grupi zauzela je Sanja Doležal, koja je sa Novim fosilima postala jedno od najprepoznatljivijih lica pop muzike osamdesetih.

Ipak, i njen život obeležila je velika lična tragedija. Njen suprug Nenad Šarić, bubnjar benda, preminuo je 2012. godine od posledica moždanog udara.Sahranjen je na Sanjin rođendan, što je tom gubitku dalo još bolniju dimenziju.

Kasnije su se u javnosti pojavljivale i teške izjave koje su govorile o narušenim odnosima unutar benda. Rajko Dujmić je jednom prilikom tvrdio da ga je Sanja optužila za smrt supruga.

„Sanja je tada odgovorila da je Neno umro zbog mene. Nije mi dala ni da joj izrazim saučešće za Nenu. Zecu je rekla da ne dolazim k njoj. Nisam takav čovek. Boli me nepoštenje. Da sam se ikome hteo svetiti, učinio bih to pre. Bilo je prilika”, rekao je Dujmić tada za hrvatske medije.

Te reči pokazale su koliko su se iza uspeha, osmeha i zajedničkih nastupa krile i duboke lične rane.

Tragičan kraj Rajka Dujmića

Tužan niz nastavio se i smrću samog Rajka Dujmića, jednog od najvažnijih autora i osnivača Novih fosila.

Dujmić je preminuo u 65. godini, od posledica saobraćajne nesreće. Nesreća se dogodila 29. jula kod Ravne Gore, kada je izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo u provaliju. Nakon operacije i borbe lekara, preminuo je nekoliko dana kasnije usled krvarenja u mozgu.

Njegov odlazak označio je kraj jedne velike autorske priče, jer je upravo Dujmić bio čovek iza mnogih pesama koje su Novim fosilima donele status jednog od najvoljenijih bendova regiona.

