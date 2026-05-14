Slušaj vest

Katarina Pavlenko pevačica ukrajinskog elektro-folk benda "Go_a", osvojila je i oduševila svet 2021. godine izvođenjem numere "Shum" na Evroviziji. Ipak, malo ko je znao da se iza njenog moćnog i neobičnog glasa krije teška životna priča obeležena ekstremnim siromaštvom, odrastanjem na ulici i borbom sa ozbiljnom bolešću zbog koje je ostala bez dela pluća.

Katerina je odrasla u Nižinu, gradiću na severu Ukrajine, živeći samo sa majkom. Oca je upoznala tek sa 17 godina, dok joj je jedinu očinsku figuru predstavljao deda sa majčine strane. Kada je deda preminuo, šestogodišnja Katerina i njena majka su ostale na ulici i postale beskućnice. Jedno vreme živele su na gradilištu, a devojčica je zimi prala kosu u školskom toaletu jer je kofa sa vodom u njihovom "domu" bila puna leda.

Katerina Pavlenko Foto: Printscreen YouTube

Uprkos teškim uslovima, Katerina je uspešno krila svoju situaciju od školskih drugova i nastavnika, plašeći se njihove reakcije.

- Sumnjali su da nije sve u redu, ali niko nije shvatao koliko je bilo loše. Svi su zato bili šokirani. Sećam se da mi je bilo teško jer nisam želela da neko zna. Plašila sam se da će mi se smejati, da će me ljudi prezirati. Onda sam uvidela da im je zapravo bilo žao, a to je sve pogoršalo. Sažaljenje je bilo poslednja stvar koju sam želela da probudim u ljudima - ispričala je Katerina.

Život u nehumanim uslovima brzo je ostavio danak na njenom zdravlju. Počela je da oseća bolove u grudima koje je isprva ignorisala, ali je ubrzo dobila zastrašujuću dijagnozu – tumor, zbog čega joj je jedan deo pluća morao biti odstranjen. Doktori su bili izuzetno humani, nisu im naplatili lečenje, ali su prognoze bile toliko loše da je mlada pevačica prestala da razmišlja o budućnosti. Vreme je provodila šetajući Kijevom i svirajući gitaru kako bi iskoristila ono malo vremena što joj je ostalo.

Katerina Pavlenko Foto: Profimedia

O svom neverovatnom preživljavanju izjavila je:

„Doktor me je hranio kašikom, sećam se. Bio je vrlo ljubazan. Nisu želeli da nam uzmu novac. Šanse su mi bile tako male da nisam ni planirala svoj dalji život. A onda sam se jedne noći probudila u šok-sobi posle operacije i shvatila, živa sam“.

Uprkos smanjenom kapacitetu pluća, Katerinin vokal je izuzetno snažan i dugotrajan. Ona je priznala da ne zna kako njen glas uopšte funkcioniše i gde se stvara, jer u njenim plućima i bronhijama nema dovoljno prostora za formiranje zvuka. Zbog toga se tokom pevanja često čuje kako teško diše, što, prema njenim rečima, daje poseban šarm njenom nastupu.

O svom muzičkom fenomenu, ova hrabra devojka kaže:

- To vibrira ovde, negde u meni, ne znam otkud to. Sve vreme me čujete kako dahćem. Ima tu izvesnog šarma jer me čujete kako hvatam vazduh, iako mi to ne pravi problem pri pevanju. Mogu da 'uhvatim' notu i održim je dugo, a ne znam kako to funkcioniše“.

(Kurir.rs/ Telegraf)

VIDEO: Duška sumirala utiske nakon prolaska Srbije u finale: