Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dok se Evrovizija 2026 u Beču približava završnici, jedan kratak trenutak sa ceremonije otvaranja na Tirkiznom tepihu počeo je da se širi društvenim mrežama tek nakon što je objavljen intervju.

U centru pažnje našla se poljska predstavnica Aljicija Šemplinjska, koja ove godine nastupa sa pesmom „Pray”. Tokom prolaska Tirkiznim tepihom, zaustavio ju je novinar izraelskog evrovizijskog portala EuroMix, a njihova kratka razmena ubrzo je postala viralna. Poljska predstavnica je u prvoj polufinalnoj večeri izvela pesmu „Pray” i plasirala se u finale takmičenja.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njen nastup:

1/7 Vidi galeriju Poljska, Evrovizija 2026 Foto: RTS Printscreen

Novinar ju je pitao da li ima poruku za svoje fanove u Izraelu. Usledila je neprijatna tišina, pogled koji je mnogima na mrežama delovao kao zatečenost, a zatim je Aljicija kratko šapnula:

„Hvala.”

Odmah nakon toga nastavila je dalje.

Snimak je izazvao različite reakcije. Jedni su njen odgovor protumačili kao diplomatsko izbegavanje pitanja, dok su drugi ocenili da je pevačica očigledno pokušala da se ne uvuče u političku temu tokom događaja koji je formalno zamišljen kao muzičko-medijska promocija učesnika.

Da li su izvođači dobili instrukcije da izbegavaju politiku?

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile tvrdnje da su pojedini izvođači dobili uputstva od svojih nacionalnih televizija da izbegavaju pitanja koja nisu direktno povezana sa muzikom. Takva odluka ne bi bila iznenađujuća, imajući u vidu da se ovogodišnja „Evrovizija” održava u atmosferi pojačanih političkih tenzija zbog učešća Izraela.

Zvanične potvrde da je Aljicija dobila takvo uputstvo nema, ali njena kratka reakcija pokazuje koliko su učesnici ove godine oprezni čak i tokom naizgled običnih intervjua.

Foto: FRANCOIS GREUEZ / Sipa Press / Profimedia

Kritike na račun EBU se ne smiruju

Učešće Izraela i ove godine izaziva burne reakcije dela javnosti, fanova i organizacija za ljudska prava. Kritičari Evropske radiodifuzne unije, odnosno EBU, tvrde da organizator ima dvostruke standarde, podsećajući da je Rusija izbačena iz takmičenja 2022. godine ubrzo nakon početka rata u Ukrajini.

S druge strane, EBU je u prethodnim slučajevima insistirao na tome da izraelski javni servis KAN ispunjava uslove za učešće na takmičenju. Upravo zbog takvog stava, pitanja upućena izvođačima sve češće prelaze granicu klasične muzičke promocije i ulaze u politički prostor.

Video: Čelnici Evrovizije odbijaju da odgovore na pitanja o Izraelu