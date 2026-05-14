Šeron Stoun objavila je da je preminuo njen stariji brat Majkl Stoun. Glumica se od njega oprostila kratkom, ali emotivnom porukom na Instagramu, navodeći da je umro nakon duže bolesti. Imao je 74 godine.

Zvezda filmova „Niske strasti” i „Kazino” podelila je fotografiju brata i napisala:

„Majk Stoun, moj najstariji brat, preminuo je nakon duge bolesti. Želimo mu mir.”

Majkl Stoun je, kao i njegova slavna sestra, bio glumac. Prvo pojavljivanje na filmu imao je 1990. godine u ostvarenju „End of the Night”, a tokom karijere igrao je u filmovima i serijama među kojima su „Brzi i mrtvi”, „Brisač”, „Malevolence”, „CSI: Majami” i kratki film „Renaissance Man”. Pojavio se i u tri epizode sapunice „The Bold and the Beautiful” 2000. godine. Njegova poslednja filmska uloga bila je u ostvarenju „Destinos Opostos” iz 2022. godine.

Majkl je odrastao u Midvilu u Pensilvaniji, u porodici Džoa i Doroti Stoun. Bio je najstariji među decom, a pored njega u porodici su bili Šeron, brat Patrik i sestra Keli.

Javnost ga je povremeno viđala uz slavnu sestru na holivudskim događajima. Sa Šeron je 1994. godine prisustvovao dodeli Oskara i zabavi magazina „Veniti fer”, uoči izlaska filma „Brzi i mrtvi”, u kojem su oboje glumili. Kasnije se pojavljivao i na humanitarnim i modnim događajima, uključujući kampanju modne kuće Guči za Unicef 2007. godine.

