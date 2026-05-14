Finska će u finalu „Evrovizije 2026” imati trenutak koji se na evrovizijskoj sceni nije često viđao poslednjih decenija. Predstavnica Finske Linda Lampenius dobila je posebno odobrenje EBU da tokom nastupa zaista svira violinu uživo, umesto da instrumentalni deo bude samo deo matrice.

Linda nastupa zajedno sa pevačem Peteom Parkonenom, a njih dvoje predstavljaju Finsku pesmom „Liekinheitin”, što u prevodu znači „bacač plamena”. Upravo je violina jedan od ključnih elemenata njihove numere, pa je finska delegacija tražila izuzetak od uobičajenog evrovizijskog pravila.

Zašto je ovo poseban slučaj?

Na „Evroviziji” se peva uživo, ali instrumenti koji se vide na sceni uglavnom nisu priključeni tako da se njihov zvuk zaista čuje u prenosu. Gitaristi, bubnjari, klavijaturisti i drugi muzičari mogu da nastupaju sa instrumentima, ali se instrumentalni deo pesme po pravilu pušta unapred snimljen, kroz matricu.

Razlog je praktičan: takmičenje ima veliki broj nastupa, scena se brzo menja, a organizatori moraju da smanje rizik od tehničkih problema. Kada bi se svaki instrument posebno ozvučavao i podešavao, prelazi između nastupa bili bi komplikovaniji i rizičniji za prenos uživo.

Zbog toga je odluka da se Lindi Lampenius dozvoli živa violina privukla veliku pažnju fanova. Portal Eurovision Fun navodi da je EBU izuzetak objasnio time da pravila za 2026. dozvoljavaju živo snimanje instrumentalnog zvuka u posebnim slučajevima, kada za to postoji umetničko opravdanje.

„Moj glas je kroz violinu”

Linda Lampenius je u intervjuu rekla da je zahvalna što će moći da svira uživo na evrovizijskoj sceni.

„Veoma smo zahvalni što ću moći da sviram uživo. Moj glas u pesmi, način na koji uvek pevam sve svoje pesme, jeste kroz moju violinu. Sada mogu da pevam na sceni i veoma sam zahvalna zbog toga”, rekla je ona.

Ona je dodala i da smatra da bi i drugim učesnicima trebalo omogućiti da sviraju instrumente uživo, naročito kada je jedan instrument suštinski važan za samu pesmu.

Pravilo koje često zbunjuje publiku

Mnogi gledaoci ne znaju da izvođači sa instrumentima na „Evroviziji” zapravo najčešće samo imitiraju sviranje. To važi i za nastupe u kojima instrumenti vizuelno deluju kao važan deo scenskog identiteta.

Zato je finski slučaj toliko zanimljiv: Linda Lampenius neće imati violinu samo kao rekvizit, već će njen zvuk zaista biti deo nastupa u direktnom prenosu.

Odluka EBU već je pokrenula raspravu među evrovizijskim fanovima. Jedni smatraju da je to odličan presedan i da bi takmičenje trebalo da se otvori za više živih instrumenata, dok drugi podsećaju da bi veći broj izuzetaka mogao da zakomplikuje organizaciju prenosa.

Linda Brava i Pito Parkonen predstavljaju Finsku na Evroviziji 2026 pesmom Liekinheitin Foto: Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Finska među favoritima

Finska pesma „Liekinheitin” već se ubraja među favorite ovogodišnjeg takmičenja i trenutno je na prvom mestu na kladionicama. Britanski mediji navode da je Linda Lampenius jedna od glavnih zvezda ovogodišnje finske evrovizijske priče, a posebna dozvola za živu violinu dodatno je pojačala interesovanje pred finale.

Finale „Evrovizije 2026” održava se u subotu, 16. maja, u Beču, a Finska će, po svemu sudeći, imati jedan od najpažljivije praćenih nastupa večeri.

